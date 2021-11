Forenziki potrdili pristnost posnetkov pogovora med Vizjakom in Petanom

Vizjakova afera »Glupi davki«: novi posnetki in ugotovitve strokovnjakov

Se je Andrej Vizjak, minister za okolje, ujel v past?

Zasebni Inštitut za forenziko informacijskih tehnologij je z analizo potrdil pristnost zvočnih posnetkov pogovora med okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom in podjetnikom Bojanom Petanom iz leta 2007, so poročali v oddaji 24ur Zvečer. Objavili so tudi daljši del pogovora, v katerem naj bi Vizjak iskal ohranitev vpliva v Termah Čatež.

V 58 strani dolgem poročilu preiskave so strokovnjaki inštituta, ki je sicer v zasebni lasti, se ga pa po poročanju POP TV za izvedenska mnenja poslužujejo tudi sodišča, zapisali, da obstaja "zelo velika gotovost, da nobena od obravnavanih zvočnih datotek ni bila vsebinsko spremenjena".

Opravili so forenzično zavarovanje 13 datotek tipa mp3, treh datotek tipa mp4 in ene datoteke tipa WAV. Zvočni zapis iz video datotek je po njihovem zatrjevanju sestavljen iz osmih od 13 datotek tipa mp3. "Vse datoteke tipa MP3 in zvok iz ene od datotek MP4 smo forenzično preiskali z aplikacijo IKAR Lab 3 - gre za profesionalno forenzično orodje za analizo govornih signalov, ki ga uporabljajo v 350 forenzičnih laboratorijih po svetu, v več kot 40 državah - oz. njegovimi funkcijami, ki so namenjene preverjanju pristnosti avdio posnetkov," so zapisali v pojasnilu. Forenzična preiskava je sicer trajala več kot dva tedna.

V oddaji so tokrat predvajali tudi daljšo različico pogovora, ki so ga predvajali že 18. oktobra. Po navedbah televizije se pogovor na posnetku nanaša na tedanji javni spopad za prevlado v Termah Čatež iz leta 2007, Vizjak pa v njem išče ohranitev vpliva v termah. Med drugim naj bi Petana nagovarjal, naj ne odkupi lastnih delnic, vrednih 34 milijonov evrov, in tako prihrani denar tako termam kot sebi, ker da bo med drugim moral plačati tudi davek. Dogovor bi lahko Vizjak po navedbah televizije iskal, da bi si zagotovil direktorsko mesto "v termah iz domačih krajev", kar naj bi se takrat tudi omenjalo v medijih. Če bi Petan pristal na dogovor, naj bi mu Vizjak ponujal dobrohotnost države pri nakupu Term Olimia.

Petan se slišanega pogovora menda ne spomni oziroma dvomi, da je avtentičen. Aktualni minister za okolje Vizjak pa (še vedno) ves čas vztraja, da gre za zlepljenko.

Prepis dela pogovora med Vizjakom in Petanom: »Veš, da bomo kateremu sodniku jajca strli«

Vizjak: “ Veš kaj jaz predlagam, ti tako imaš vpliv v nadzornem svetu, sej to jaz že malo poznam. Glej ...”

Petan: “Drek ga imam! Veš, kako je to bilo. Imam mal, mal mam. Sam to je brezveze, to ni nič.”

Vizjak: “Poglej, poglej.. Midva se tako zmeniva. Ti moraš vedeti, da tudi država zdaj ne more koraka nazaj narediti. Kurba, bodo rekli, glej. Zdaj ste pa Petanu vse dali. Pizda. Zmenimo se tako, ti lepo boš … Skupaj se bomo zmenili, kdo bo direktor. Lahko imenujemo dvočlansko upravo, tako kot si hotu met.”

Petan: “Tudi moramo menjat.”

Vizjak: “Ga bomo pa menjal, ga bomo mi (nerazločno), ni rokov za. Naredimo dvočlansko upravo, enega daš ti, enega damo mi. Furamo to zadevo naprej. Nadzorni svet pa se bomo vse zmenili in fural to, kot se šika. Ne bomo nič fajtal več se in, eto … Naredimo en gentlemanski agreement z umikom lastnih delnic, tako, kot sem ti zdaj recimo rekel, jaz pa ti še pomagam pripojiti zraven Olimje.

Petan: “Ja, samo, glej ... Raje imam jaz garancijo z Olimjem.”

Vizjak: “Ne moreš imeti garancijo, če boš manj ponudil kot oni. Ja ne moreš, to ti jaz ne morem dat garancije. Jaz ti pa lahko rečem, da bomo, kar se države tiče… Bo bolj dobrohotno na to gledala kot pa na uno, lej, ker imamo tudi za to razloge. Glej, jaz lažje, če mi rečemo, da smo nek deal dol naredili, jaz tudi lažje opravičujem do države, da to tako naredimo. Cerkvi pa to ni core biznis in mu tu štrli ven in ima problem to opravičevati in bo šlo bolj na neka čustva, tukaj gre pa na nek biznis. Sej veš, tudi (Slovenske) železnice zdaj imamo neko besedo, prej kot v cerkvi, tako da..”

Petan: “Zdej bomo mi kristjani naredili krščanske železnice, poleg ...”

Vizjak: “Zdaj se jaz postavljam v tvojo kožo, ti se pa daj v mojo.”

Petan: “Ne, sej razumem.”

Vizjak: “Če se jaz v tvojo kožo postavim, kaj imaš zdej ti: pred seboj fight z državo, lahko se boš šel pravdat, lahko boš neko neumnost naredil, razveljavitev vpisa… Zdaj bodo delničarji razveljavili skupščino, pa kje si to videl. Jaz ne vem, pizda to je, mogoče možno, ne vem, kje dol v Pakistanu, ampak kurba, tukaj pa bolj težko. Kako bo delničar razveljavil sklepe skupščine? To lahko sodišče naredi, pa noben drug v tej državi.”

Petan: “Ne, ne, ne. Dve možnosti. Isti organ spremeni svojo odločitev, ali pa sodna odločba. To je možno.”

Vizjak: “Pa ne more ... Pri, pri nadzoru ... Pri določenih ne more, ker moraš za to imeti kvorum. Nadzorni svet je postavljen, ti ga ne moreš spremeniti. S svojim sklepom ga pa lahko odpokličeš. Ne moreš drugač naredit, no! Pa to bilo lahko potem, to bi bil presedan. Potem bi lahko zmerom nadzorni svet menjal z navadno večino, ker bi sam ... Pa dej no, to lahko govoriš komu, kaj jaz vem, ne in kaj, lej nimaš kej. “

Petan: “To je zanimivo pravno vprašanje, res.”

Vizjak: “Dej no, mi bomo šli z vsemi kanoni na to. Razveljavili, začasne odredbe, veš, da bomo kateremu sodniku jajca strli. To se bo hitro zgodilo. To bo preklic, zadržanje … zadržanje in to je brezveze no, res.”

Petan: “Jaz ta trenutek nimam nič. Pošteno, je tako?”

Vizjak: “Tako je, zato se pa zmenimo.”

Petan: “Povej kako bom jaz mirno spal naslednji mesec, dva, tri, ko se bo to rolal.”

Vizjak: “Prvič, ti imaš enega člana nadzornega sveta že, Boško, ko ti je prodal tisto, ti je dal s tem sigurno kontrolo noter.”

Petan: “Okej, to je to ne ...”

Vizjak: “ Mislim, to je brezveze.”

Petan: “To ni nič..”

Vizjak: “Glej, midva se tako zmeniva. Posluš, glej Bojan. Zdaj ena stvar. Če se midva zmeniva, jaz te ne bom nategnil, ker še nisem nobenega.”

