Kopriva in Tomaž Majer

Zoran Janković opozarja, da lažni profili v stranki SDS niso letošnja novost

Alenka Jeraj (SDS) alias Kopriva

© Borut Krajnc

Župan Ljubljane je na novinarski konferenci med drugim ocenil, da tako razdeljene družbe, kot je sedaj, že dolgo nismo imeli in da je sovražnega govora preveč. "Žalost je to, da imamo kar veliko ministrov, sekretarjev stranke SDS in članov poslanske skupine SDS, ki javno ali prikrito producirajo razne napačne novice in poudarjajo sovražni govor," je bil oster. Izpostavil je anonimni profil na družbenem omrežju Twitter, ki ga je pred meseci po pomoti razkrila poslanka največje parlamentarne stranke Alenka Jeraj.

"Spomnite se leta 2011, ko je nek Tomaž Majer, pa še vedno niso odkrili, kdo naj bi to bil, degradiral volivce, češ da so si morali številke napisati na roke, kako naj volijo."



Zoran Janković,

župan Ljubljane

"V DZ imamo poslanko SDS, ki je poleg imena in priimka še ime kopriva. A to se ni začelo letos, spomnite se leta 2011, ko je nek Tomaž Majer, pa še vedno niso odkrili, kdo naj bi to bil, degradiral volivce, češ da so si morali številke napisati na roke, kako naj volijo," je dejal ljubljanski župan.

PREBERITE TUDI: