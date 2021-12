Razkritje spolnega nadlegovanja sprožilo nujne spremembe

Nov pogled na kaznivo dejanje posilstva

V Sloveniji je letos odmevalo razkritje spolnega nadlegovanja v igralskem svetu, ki je sprožilo še nekaj podobnih prijav. Z različnimi akcijami se je odzvala strokovna javnost, DZ je izglasoval nov pogled na kaznivo dejanje posilstva, ljubljanska univerza pa je začela pripravljati nova pravila obnašanja med študenti in zaposlenimi.

Posilstvo z novo definicijo

Niki Kovač z Inštituta 8. marec, kjer so po vzoru gibanja #JazTudi (#MeToo) v tujini že pred nekaj leti začeli zbirati pričevanja, se zdi pomembno, da se je v Sloveniji odprla debata o spolnem nasilju in nadlegovanju. V inštitutu so pripravili tudi predlog spremembe pri opredelitvi spolnega nasilja in posilstva v kazenskem zakoniku po modelu samo ja pomeni ja, ki ga je DZ junija tudi potrdil.

Osebnih pričevanj in izpovedi, ki jih na inštitutu zbirajo že nekaj časa, je bilo letos po njenih navedbah več, ne more pa oceniti, ali zaradi tega, ker se je o tem več govorilo, ali zaradi višjega števila takšnih dejanj. Gotovo pa je februarski primer, ki ga je za TV Slovenija razkrila igralka Mia Skrbinac, sprožil, da so se žrtve opogumile, je ocenila za STA.

Po njeni oceni je bilo "zelo čarobno gledati", kako so se ljudje povezali v boju za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva, medtem ko počasno delovanje institucij in prelaganje odgovornosti na žrtve po njenih besedah kaže, da "nas čaka še veliko dela".

"V resnici je zelo pomembno povedati, da so v Sloveniji ljudje pokazali neko splošno sprejemanje in zavezo do ničelne tolerance do spolnega nadlegovanja in nasilja, čas pa je, da se na ta način postavijo tudi pristojne institucije in veliko dela je še potrebnega v posameznih okoljih," je še dodala predsednica inštituta.

Združenja zagnala strokovno pomoč

Tudi po oceni igralke Ive Babić je februarsko razkritje sprožilo nekatere postopke na več ravneh. Pri tem se ji zdi pomembno, da sta Združenje dramskih umetnikov Slovenije in Društvo slovenskih avdiovizualnih (AV) igralcev začela nuditi prostovoljno pomoč profesionalcev. Po njenih besedah so izvedli nekaj akcij, med njimi anketo, s katero so želeli preveriti, kakšno je stanje glede spolnega nadlegovanja na področju AV umetnosti in gledališča.

Kot je povedala, so našli tudi pravno-psihološko pomoč za tiste, ki bi se lahko še prijavili, gledališča pa so pozvali, naj pregledajo svoje pravilnike in jih prilagodijo času, ki ga živimo.

Ljubljanska univerza v spremembo pravilnika obnašanja

Po razkritju spolnega nadlegovanja so se stanovska društva opredelila za ničelno toleranco do tega vprašanja. Tudi na Univerzi v Ljubljani so se zavzeli za ničelno stopnjo strpnosti do vsakršnih oblik nasilja, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja.

Univerza je sprožila postopek za sprejetje novega pravilnika o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih in študentov. Kot so povedali na univerzi, je ta v zaključni fazi in bo predvidoma podan v potrjevanje prihodnji mesec.

Na spletni strani univerze so vzpostavili tudi rubriko glede varovanja dostojanstva, prav tako so na članicah in rektoratu že določene zaupne osebe, na katere se lahko obrnejo zaposleni ter študentke in študenti. Doslej so organizirali dve okrogli mizi na temo preprečevanja nasilja v akademskem okolju, v naslednjem letu pa načrtujejo vrsto novih izobraževanj za zaupne osebe in druge aktivnosti za ozaveščanje zaposlenih ter študentk in študentov.

