»Za Putina smo stran, ki se vojskuje«

Britanski zgodovinar Adam Tooze, strokovnjak za ekonomsko zgodovino, se boji, da se bo zaradi sankcij radikaliziral ruski srednji sloj. Načrt Zahoda, da bi mir na svetu uveljavil s trgovino, je propadel.

Adam Tooze je zaslovel s knjigo Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World (Zlom: Kako je desetletje finančnih kriz spremenilo svet), ki je izšla pred štirimi leti. Je predavatelj zgodovine na newyorški Univerzi Columbia in velja za poznavalca sveta globalnih financ in politike.

Gospod profesor Tooze, 30 let po padcu železne zavese v Evropi doživljamo okrutno vojno. Kako se je svet tako hitro snel s tečajev?