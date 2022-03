Take poteze škodujejo učinkovitemu delu javnega zavoda in še dodatno rušijo njegov ugled

Na Radiu Slovenija se ne strinjamo s postopkom imenovanja vršilca dolžnosti urednika uredništva za nove medije MMC, ker ni bil izpeljan skladno s predpisi, pač pa brez upoštevanja minimalnih kriterijev transparentnosti, brez spoštovanja osnovnih medijskih standardov in v nasprotju z duhom dobrega sodelovanja znotraj RTV Slovenija

Spoštovani, ob tem ko je odgovorna urednica Informativnega programa TV Slovenija Jadranka Rebernik imenovala Igorja Pirkoviča za vršilca dolžnosti urednika Uredništva za nove medije na MMC RTV Slovenija, izražamo najostrejši protest, saj so bili s to enostransko kadrovsko potezo poteptani najosnovnejši postopki pri imenovanju na odgovorne položaje v javnem zavodu. Ti zagotavljajo temelje za normalno delovanje zavoda in na njih temelji zaupanje tako notranje kot zunanje javnosti.

Na Radiu Slovenija se ne strinjamo s postopkom imenovanja, ker ni bil izpeljan skladno s predpisi, pač pa brez upoštevanja minimalnih kriterijev transparentnosti, brez spoštovanja osnovnih medijskih standardov in v nasprotju z duhom dobrega sodelovanja znotraj RTV Slovenija. Radio Slovenija je bil pri tem imenovanju povsem izločen iz procesa odločanja, čeprav je za imenovanje na omenjeno mesto potrebno soglasje ali vsaj mnenje radijskega odgovornega urednika. Take poteze škodujejo učinkovitemu delu javnega zavoda in še dodatno rušijo njegov ugled.

Prepričani smo tudi, da je bil sklep izdan v nasprotju s pravno podlago, saj ni bil upoštevan predpisan postopek za imenovanje urednikov, kot ga določa Statut Radiotelevizije Slovenija. Ta v 63. členu določa, da druge urednike (za razliko od odgovornih urednikov) imenuje in razrešuje odgovorni urednik po pridobitvi mnenj direktorja Radia Slovenija, oziroma Televizije Slovenija oziroma vodje MMC-ja in uredništva. Nedavno spremenjen izvedbeni akt o delovanju Multimedijskega centra v 2. odstavku 5. člena določa, da “urednika uredništva za nove medije v MMC-ju na podlagi 3. odstavka 21. člena ZRTVS-1 in 2. odstavka 63. člena Statuta po mnenju odgovornega urednika informativnega in razvojno eksperimentalnega programa Radia Slovenija imenuje in razrešuje odgovorni urednik informativnega programa Televizije Slovenija.

Iz tega sledi, da je treba pred imenovanjem urednika novih medijev pridobiti mnenja: odgovornega urednika informativnega programa Radia Slovenija, vodje MMC-ja, uredništva. Odločitev o imenovanju vršilca dolžnosti urednika uredništva za nove medije na MMC-ju je bila sprejeta brez mnenja in celo brez vednosti informativnega programa Radia Slovenija, po naših informacijah zanj nista bila zaprošena niti vodja MMC ne matično uredništvo.

Navedena pravna dejstva veljajo ob imenovanju urednika uredništva za nove medije, mnenje pristojnega ministrstva pa dokazujejo, da se morajo enaka pravila upoštevati tudi ob imenovanju vršilca dolžnosti. Pri tem se lahko smiselno opiramo na mnenje ministrstva za kulturo, številka 6151- 1/2011/29 z dne 16.2.2011, ko je ugotovilo, da "na mesto odgovornega urednika ne more biti imenovan vršilec dolžnosti odgovornega urednika, za katerega v postopku imenovanja ni bilo predhodno pridobljeno mnenje uredništva”. V še enem mnenju (006-9/2002-37) z dne 22.8.2002 Ministrstvo za kulturo prav tako jasno navaja, da “tudi če bi izdajatelj lahko pravno utemeljil imenovanje vršilca dolžnosti odgovornega urednika, pa po našem mnenju pri tem ne bi smel zaobiti določb zakona, ki se sicer nanašajo na imenovanje odgovornega urednika/.../odgovornosti in naloge lahko namreč po našem mnenju prevzame le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje, določene za imenovanje odgovornega urednika/.../v tem postopku pa mora izdajatelj pridobiti predhodno mnenje uredništva".

Ob tem moramo opozoriti še na dejstvo, da se odločanje o pomembnih kadrovskih spremembah na MMC-ju v zadnjem mesecu in pol, zdaj je to očitno, namenoma kanalizira v pristojnost izključno Televizije Slovenija.

Tudi v primeru pravne dileme, ali upoštevati enaka merila pri imenovanju vršilcev dolžnosti kot pri urednikih, je ključni cilj kadrovskih sprememb zagotoviti najbolj ustrezne, najboljše kadre. Zato bi bil ustrezen postopek ob imenovanju in razreševanju urednika za nove medije na MMC, tudi vršilca dolžnosti, da se odgovorna urednica Informativnega programa TV Slovenija posvetuje oz. pridobi mnenje (še bolj prav bi bilo soglasje) odgovornega urednika Informativnega programa Radia Slovenija. Kakršenkoli predlog bi moral biti vsebinsko utemeljen in argumentiran, kandidati za zasedbo tega mesta bi morali predstavili svoj program dela, cilje in usmeritve delovanja uredništva, šele na podlagi tega bi predloge lahko kompetentno presojali tudi na Radiu Slovenija. Če s tem seveda želimo zagotoviti dobro oz. boljše delovanje MMC-ja ali pač katerekoli druge enote.

Ob tem moramo opozoriti še na dejstvo, da se odločanje o pomembnih kadrovskih spremembah na MMC-ju v zadnjem mesecu in pol, zdaj je to očitno, namenoma kanalizira v pristojnost izključno Televizije Slovenija. To pa ruši temelje delovanja RTV Slovenija na spletu in digitalnih platformah, prav tako izničuje pred desetletjem doseženi konsenz znotraj enot RTV, da enakovredno prispevajo k uspešnosti naše produkcije na sodobnih platformah in zato imajo tudi možnost enakovredno odločati o ključnih kadrovskih in organizacijskih vprašanjih.

Natančnejša analiza vsebin na MMC-ju pokaže, da je delež vsebin, ki jih za MMC prispevajo programi Radia Slovenija, po obsegu večji kot televizijski.

Nekaj pomembnejših vsebinskih področij:

• 24 urno dežurstvo in priprava informativnih oddaj, ključno sodelovanje z uredništvom MMC-ja poteka predvsem v zgodnjih jutranjih urah z novinarskimi prispevki, ko aktualnosti narekujejo hiter odziv,

• najzahtevnejše oddaje Radia Slovenija, kot so recimo Studio ob 17, Vroči mikrofon, Frekvenca X, Nedeljski gost, Intervju, Aktualno, med osrednjimi dnevnimi vsebinami;

• sofinanciranih z evropskimi sredstvi),

• podkasti in vzajemna promocija vsebin,

• kulturno umetniške vsebine, objave kritik (literatura, film, glasba, gledališče),

• evropski projekti (intenzivno sodelovanje pri prijavah in izvedbah projektov,

• skupni projekti (Planica, odmevnejši javni dogodki).

Aktualne oddaje vseh radijskih programov so dnevno izpostavljene na spletni strani MMC. Vsebinsko sodelovanje med Radiem Slovenija in MMC-jem poteka neprekinjeno, zaradi pestrosti vsebin v radijskih programih je naša spletna ponudba veliko širša, RTV Slovenija pa veliko laže izpolnjuje svoje javno poslanstvo.

Že vrsto let na različnih ravneh zavoda prejemamo pozive, da je nujna okrepitev sodelovanja, povezovanja in izkoriščanja sinergij med avdio, video in spletnimi platformami, kar je navsezadnje razvidno tudi iz poročila Komisije za multimedijske vsebine v preteklem mandatu. Ta je pozivala k sodelovanju in rednemu komuniciranju med uredništvi Radia in Televizije Slovenija ter Multimedijskega centra ter priporočila, naj se tako sodelovanje opredeli s posebnim protokolom. Vse to se z enostranskimi potezami, kakršna je tudi omenjena, onemogoča, še več, zadnji neusklajeni kadrovski ukrepi nas silijo prav v nasprotno, vzpostavljajo prevlado informativnega programa televizije in onemogočajo aktivno vlogo ter učinkovito delo radijskih ustvarjalcev.

V začetku februarja je bil brez kakršnegakoli usklajevanja z Radiem Slovenija spremenjen Izvedbeni akt o delovanju multimedijskega centra, s katerim se je obvezno soglasje odgovornega urednika Informativnega programa Radia Slovenija spremenilo v mnenje. S tem se je Radiu Slovenija odvzelo možnost aktivnega odločanja pri tovrstnih kadrovskih spremembah in ga podredilo (samo)volji enega samega odgovornega urednika oz. urednice, torej Informativnega programa TV Slovenija. Na to smo tudi takoj opozorili, a se ta praksa enostranskega odločanja z omenjenim imenovanjem v. d. urednika nadaljuje.

Mirko Štular, direktor Radia Slovenija

Danijel Poslek, odgovorni urednik, Prvi in informativni program

Nejc Jemec, odgovorni urednik, Val 202

Ingrid Kovač Brus, odgovorna urednica, Program Ars

