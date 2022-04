Zavrgli obtožnico proti ženski, ki je sama izvršila splav

Tožilstvo v Teksasu je ugotovilo, da ni zakonske podlage za obtožnico

Tožilstvo okrožja Starr na jugozahodu Teksasa je v ponedeljek zavrglo obtožnico proti 26-letni Lizelle Herrera zaradi umora, ker je sama umetno prekinila nosečnost. Šerifov urad jo je namreč aretiral zaradi tega. Tožilstvo pa je ugotovilo, da ni zakonske podlage za obtožnico.

Teksas je sicer sprejel zakon, ki prepoveduje splav po šestem tednu nosečnosti, vendar pa ne predvideva nobenih civilnih ali kazenskih sankcij, ampak omogoča le civilne tožbe proti tistim, ki kakorkoli pomagajo pri prekinitvi nosečnosti.

Po ZDA pa še vedno velja pravica do umetne prekinitve nosečnosti, ki jo je pred pol stoletja uzakonilo vrhovno sodišče ZDA. Odločitev zveznega vrhovnega sodišča v primeru Roe proti Wade je leta 1973 razveljavila star teksaški zakon o prepovedi splava.

Takšne zakone ima skupaj devet zveznih držav ZDA in bodo avtomatično stopili v veljavo, če konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA uresniči pričakovanja in odpravi pravico do prekinitve nosečnosti.

