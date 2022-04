Na sodišču znova zaman čakali Snežiča

Ker sodišču še vedno ni uspelo vročiti vabila obdolženemu, je sodnica za "davčnega poznavalca" napovedala ostrejše ukrepe

Rok Snežič, potem ko je že odsedel zaporno kazen zaradi davčnih utaj: njegov prvi prijatelj vodi Furs. Njegov najboljši prijatelj pa vlado.

© Marko Pigac

Na mariborskem okrožnem sodišču tudi v tretje niso uspeli izpeljati predobravnavnega naroka za "davčnega poznavalca" Roka Snežiča, ki mu tožilstvo očita oškodovanje upnikov v leta 2013 razglašenem osebnem stečaju. Ker sodišču obdolženemu še vedno ni uspelo vročiti vabila, je sodnica Vanja Verdel Kokol napovedala ostrejše ukrepe.

Snežičeva zagovornica Anita Peček Stramšak je danes povedala, da je obdolženega skušala po telefonu priklicati dan pred obravnavo, a da pri tem ni bila uspešna.

Verdel Kokolova je nato pojasnila, da je sodišče vabilo na obravnavo Snežiču večkrat skušalo vročiti preko pristojne policijske postaje. Tudi tik pred današnjim narokom so jim s policije sporočili, da ga na nobenem od dveh znanih naslovov v Mariboru niso našli.

Že 23. februarja so ga uspeli priklicati, a jim je povedal, da se nahaja v tujini ter da se domov vrača 8. aprila. Potem ko ga policisti niso uspeli najti niti po tem datumu, je v vnovičnem pogovoru po telefonu dejal, da je še vedno v Bosni in Hercegovini, kjer naj bi čakal na operacijo po poškodbi kolka, okrevanje pa naj bi trajalo tri do štiri mesece.

Sodnica po današnjem že tretjem poskusu ni določila novega datuma za predobravnavni narok, je pa napovedala, da bo sodišče uporabilo ostrejše ukrepe. Kakšni naj bi ti bili, sicer ni pojasnila.

Načeloma bi sodišče izogibanje prihodu na predobravnavni narok lahko razumelo tudi kot nepriznavanje očitkov in bi torej lahko že razpisalo glavno obravnavo, a mora obdolženi najprej prevzeti vabilo. Kot je zato napovedala sodnica, bodo Snežiču skušali sodno gradivo izročati vsakodnevno, vse dokler ga ne bo prevzel.

Tožilstvo Snežiču očita oškodovanje upnikov v zvezi s prijavljeno terjatvijo njegove babice v postopku osebnega stečaja. Z njo naj bi namreč sklenil posojilno pogodbo v višini 400.000 evrov, nato pa je bila ta prijavljena kot terjatev v osebnem stečaju ter delno poplačana s prodajo nepremičnin v stečajnem postopku.

Tožilstvo je prepričano, da je bila omenjena posojilna pogodba fiktivna, z njenim poplačilom pa je bil oškodovan Furs, za kar mu grozi do pet let zapora.

Po poročanju medijev je babica prehitela finančno upravo in pred njo vpisala hipoteke na premoženje Snežiča. Prav zato je bila prva poplačana v stečaju in je dobila večino denarja, ki ga je stečajni upravitelj dobil s prodajo Snežičevega premoženja. Država je kasneje spremenila zakonodajo, zato da takšni primeri ne bi bili več možni.

Predobravnavni narok je bil na mariborskem okrožnem sodišču sklican že trikrat. Prvič je bil preložen zaradi zdravstvenih razlogov tako na strani tožilstva kot obrambe, drugič pa zaradi odsotnosti obdolženega.

