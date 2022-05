Orban razburil Hrvaško z izjavo, da so Madžarski »odvzeli morje«

Madžarski premier Viktor Orban

© Flickr

Hrvaško zunanje ministrstvo je obsodilo izjavo madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki je po poročanju hrvaških medijev namignil, da je bil Madžarski odvzet del Jadrana. Njegova izjava prihaja v luči nasprotovanja evropskemu embargu na uvoz ruske nafte, ministrstvo pa je na zagovor že vpoklicalo madžarskega veleposlanika na Hrvaškem.

Madžarski premier je prejšnji teden dejal, da njegova država ne bi imela težav z embargom na uvoz ruske nafte, če ne bi bila prikrajšana za morje, pri čemer je očitno mislil na hrvaško obalo, katere deli so nekoč pripadali Madžarski, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Hrvaška ostro obsoja izjavo madžarskega premierja in vse ozemeljske težnje do sosednjih suverenih držav," so sporočili z zunanjega ministrstva in opozorili, da takšne izjave po nepotrebnem rušijo dobrososedske odnose. Prav tako so zaradi te izjave na razgovor povabili madžarskega veleposlanika v Zagrebu, hrvaški veleposlanik pa je za pojasnilo zaprosil tudi v Budimpešti.

Orbanova izjava prihaja v luči nasprotovanja Madžarske evropskemu embargu na uvoz ruske nafte, zaradi česar je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v ponedeljek obiskala Budimpešto.

Kot je nedavno za francosko tiskovno agencija AFP pojasnil neimenovani diplomat, bi Madžarska potrebovala nov plinovod za zagotovitev oskrbe z nafto. Nov plinovod bi jo povezoval s Hrvaško, ki ima dostop do morja, zato pa išče jamstva, da se bo Zagreb angažiral pri gradnji te infrastrukture, ter jamstva za evropska sredstva.

Viktor Orban je leta 2020 ob 100. obletnici podpisa trianonske pogodbe odkril spomenik Madžarska kalvarija v spomin na mesta, ki jih je Madžarska imela do podpisa mirovne trianonske pogodbe 4. junija 1920.

Na spomeniku je tudi zemljevid "velike Madžarske", ki zajema dele območja današnje Slovenije, Hrvaške, Srbije, Slovaške, Avstrije, Romunije in Ukrajine, kot so bila v okviru Avstro-Ogrske do leta 1920. Madžarska je s trianonsko pogodbo kot poraženka v prvi svetovni vojni izgubila dve tretjini svojega takratnega ozemlja v okviru dvojne monarhije.

