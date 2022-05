Znova onesnaženje vode

Krajani Anhovega in Robidnega Brega morajo prekuhavati vodo iz pip

Krajani Anhovega in Robidnega Brega morajo prekuhavati vodo iz pip, potem ko je prejšnji teden prišlo do novega onesnaženja vode. Ta je smrdela po fekalijah, nekaj dni so jih zato oskrbovali z vodo iz gasilske cisterne. Režijski obrat občine Kanal trdi, da je šlo za človeško napako pri priklopu črpalk v vodarni Močila, krajani pa so ogorčeni.

Po besedah krajanke Anhovega in občinske svetnice Anastazije Makorič Bevčar voda ni bila primerna ne za pitje ne za kuhanje niti za umivanje. Tisti, ki opozorila o onesnaženju niso slišali pravočasno, pa naj bi po zaužitju celo bruhali in dobili drisko.

Po opozorilu krajanov je režijski obrat minuli torek prekinil dobavo z vodo v Anhovem in Desklah in uredil vodooskrbo iz gasilske cisterne, v četrtek pa so krajane obvestili, da je do nadaljnjega v veljavi ukrep prekuhavanja, dokler ne dobijo laboratorijskih izvidov vode. Tudi sicer Režijski obrat občine Kanal, ki skrbi za vodooskrbo, za prebivalce, ki se oskrbujejo iz vodarne Močila, večkrat predpisuje ukrep prekuhavanja vode.

Do neljubega dogodka je po navedbah režijskega obrata prišlo, potem ko je bilo črpališče surove vode v rovu Hidroelektrarne Plave 21. aprila preventivno zaustavljeno zaradi izlitja iz podjetja TKK na Srpenici, ob ponovnem zagonu črpalke v rovu 9. maja pa je zaradi premalo izprane dovodne cevi prišlo do vdora "postane vode" v vodovodni sistem.

V Anhovem je do hudega onesnaženja pitne vode zaradi človeške napake prišlo že julija 2020. Takrat se je napaka zgodila v podjetju Eternit, preko katerega potekajo vodovodne cevi iz vodarne Močila do Anhovega. Nekateri člani občinskega sveta občine Kanal ob Soči so na četrtkovi seji opozorili, da bi morali odgovorni za te dogodke kazensko odgovarjati.

Po besedah županje Tine Gerbec policijska preiskava dogajanja v Eternitu še poteka, po njenem mnenju pa bo potrebno najti tudi odgovornega za zadnje onesnaženje.

Občina je sicer lani začela projekt, s katerim bo krajane Deskel in okoliških krajev povezala z vodovodnim sistemom Mrzlek. Zanj je prejela sredstva tudi neposredno iz državnega proračuna. Obenem na vodarni Močila poteka popolna prenova tehnologije, ki jo izvaja lastnik, družba Salonit Anhovo, četudi bo po priklopu na Mrzlek ta vodarna le še rezerva pri vodooskrbi krajanov Deskel in okolice.

