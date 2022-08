Boj za sveti zakon

Katoliška cerkev želi nadzirati celotno družbo

Ljubljanski nadškof metropolit dr. Stanislav Zore med mašo na Brezjah: »V tem času vsesplošne odpovedi razumu in zdravi pameti se obrnimo k božji besedi.«

© Borut Krajnc

Pred malce več kot sto leti, natančneje leta 1906, je na Kranjskem in v monarhiji potekala burna razprava o tem, kaj je zakonska zveza. Kje je lahko sklenjena? Pred državo? Pred bogom? Pod kozolcem ali pod hruško? Avstro-ogrska monarhija je bila takrat, vsaj kar se tiče sklepanja zakonske zveze, med bolj konservativnimi evropskimi državami, predvsem njen avstrijski del pa je kolobaril med reformami, ki so enkrat omogočale civilno poroko, spet drugič pa so v imenu konkordata poudarjale krščanski zakrament svetega zakona.