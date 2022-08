Slovenska družba pri vprašanju pravic istospolnih partnerjev postaja vedno bolj odprta

Počasna otoplitev

V času, ko je ustavno sodišče še odločalo, kaj storiti glede zakonske zveze istospolnih partnerjev in skupnih posvojitev, je Aleš Primc nekajkrat sklical svoje podpornike, da so protestirali pred stavbo ustavnega sodišča. /

© Borut Krajnc

Nasprotniki odločitve ustavnega sodišča radi mahajo s podatki, izidi referendumov, ki naj bi dokazovali, da velika večina volivcev nasprotuje sklepanju zakonskih zvez istospolnih parov, da nasprotuje posvajanju otrok v takšne zveze in da nasprotuje tudi oploditvi samskih žensk z biomedicinsko pomočjo. Ustavni sodniki naj bi se bili skratka odločili v nasprotju z »voljo ljudstva«, zgodil naj bi se bil ustavni aktivizem, ki pozablja na tradicijo, naravo, vrednote in kulturo tukajšnjega življa. A resnica je malce drugačna, stvari so se v Sloveniji začele spreminjati.