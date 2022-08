Peter Petrovčič | foto: Uroš Abram

»Lažje je biti poslanka kot pa res dobro delati v nevladni organizaciji«

Tereza Novak, poslanka

© Uroš Abram

Tereza Novak je novinka v politiki, saj je doslej dolga leta vodila eno izmed večjih nevladnih organizacij, Slovensko filantropijo. Zdaj sedi v pisarni z razgledom na Trg republike, kjer je še lani ob tem času pogosto stala tudi sama in izrekala protivladna gesla. Po nekaj mesecih je še vedno polna zanosa, ugotavlja pa, da stvari v državnih organih tečejo zelo počasi, in tudi, da je za najvišje izvoljene predstavnike ljudstva res dobro poskrbljeno in imajo vse možnosti, da delo opravljajo dobro, če si to želijo.

V obdobju prejšnje vlade smo vas kar redno videvali na protivladnih protestih. Bi se motili, če bi rekli, da ste nekako še najboljši približek »predstavnice« protestnega gibanja v državnem zboru?