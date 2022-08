Tajvan obiskala nova delegacija iz ZDA

Gre za obisk še ene ameriške delegacije na otoku, medtem ko naraščajo napetosti s Kitajsko

Guvernerr ameriške zvezne države Indiana Eric Holcomb

© Flickr

Tajvanska predsednica Tsai Ing-wen je danes v Taipeju sprejela guvernerja ameriške zvezne države Indiana Erica Holcomba. Gre za obisk še ene ameriške delegacije na otoku, medtem ko naraščajo napetosti s Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednica je na srečanju s Holcombom poudarila, da sta ZDA in Tajvan ključna varnostna in gospodarska zaveznika v indijsko-pacifiški regiji. Hkrati je obsodila kitajske vojaške vaje in pozvala podobno misleče države, naj še naprej podpirajo Tajvan.

"Trenutno se soočamo s stalnim širjenjem svetovnega avtoritarizma ter z vojaškimi grožnjami Kitajske v Tajvanski ožini in okoli nje. V tem trenutku morajo demokratične zaveznice stopiti skupaj in okrepiti sodelovanje na vseh področjih," je dejala. Pri tem je izpostavila, da si Tajvan zlasti želi okrepiti sodelovanje za vzpostavitev trajnostnih dobavnih verig.

Holcomb je medtem poudaril, da imata ZDA in Tajvan veliko skupnih vrednot, interesov in ciljev. S tajvanskim ministrstvom za gospodarske zadeve pa je podpisal memorandum o soglasju, katerega cilj je olajšanje dvostranskega poslovnega, trgovinskega in znanstvenega sodelovanja.

Hkrati je zagotovil, da si bo Indiana še naprej prizadevala za strateška partnerstva s Tajvanom, in izrazil navdušenje nad možnostjo prihodnjega sodelovanja s Tajvanom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriški guverner je v Tajvan prispel v nedeljo, le nekaj tednov po obisku predsednice ameriškega kongresnice Nancy Pelosi, ki je povečal napetosti med ZDA in Kitajsko. Temu je sledil še ločen obisk delegacije ameriškega kongresa. Kitajska se je na obiske odzvala z vojaškimi vajami na območju.

Kitajska namreč vidi Tajvan kot del svojega ozemlja, pri čemer tudi ZDA sledijo politiki ene Kitajske, vseeno pa ohranjajo odnose s Tajvanom, vključno s prodajo orožja otoku.

Tekom obiska se guverner namerava sestati tudi s predstavniki tajvanske industrije polprevodnikov, v sredo pa bo odpotoval še v Južno Korejo. Tajvan in Južna Koreja sta ključni svetovni dobaviteljici nekaterih najnaprednejših polprevodnikov, ki se uporabljajo v vseh vrstah naprav, od mobilnih telefonov in računalnikov do avtomobilov in raket.

h8daRk12f3U

7-_TKnCSzvA

PREBERITE TUDI: