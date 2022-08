Urbanija želi premestiti urednico in voditelja

Novi direktor TV Slovenija Uroš Urbanija že kadruje in »disciplinira« neposlušne novinarje

Politkomisar SDS Uroš Urbanija

© RTVSLO

Po tem, ko je televizijski voditelj Saša Krajnc pred objavo odziva TV Slovenija na uvodnik Mladini dejal, da prispevek objavljajo po izrecnem navodilu odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik, je direktor TV Slovenija Uroš Urbanija zahteval premestitev Krajnca in urednice Vesne Pfeiffer.

Po neuradnih informacijah je Urbanija v pisni zahtevi Jadranki Rebernik "ukazal", naj ju premesti na drugo delovno mesto. Jadranka Rebernik se po informacijah časnika Delo o premestitvi še ni izrekla.

Kot je na Facebooku zapisala novinarka TV Slovenija Eugenija Carl, Urbanija v poročilu ugotovi, da je šlo v voditeljevi napovedi za "hudo programsko kršitev brez kakršnih koli strokovnih podlag, zato bi moral zoper oba uvesti disciplinski postopek, saj sta programski čas izrabila za izražanje svojih osebnih stisk".

Eugenija Carl je opozorila, da Vesna Pfeiffer, tisti dan urednica Dnevnika, ni imela nobenega vpogleda v omenjeni prispevek o Mladini, prav tako prispevek ni bil najavljen na nobenem od sestankov. "Kdor pozna ustroj televizijskega dela, ve, da pod oddajo podpisani urednik MORA pregledati prispevke. Da se o vsakem prispevku MORA pogovoriti z avtorjem, še preden gre ta na teren. Omenjeni prispevek pa je bil, ko ga je dobila na mizo uro pred oddajo, že zmontiran. Izvršeno dejstvo," je poudarila novinarka TV Slovenija.

"Kdor pozna ustroj televizijskega dela, ve, da pod oddajo podpisani urednik MORA pregledati prispevke. Da se o vsakem prispevku MORA pogovoriti z avtorjem, še preden gre ta na teren. Omenjeni prispevek pa je bil, ko ga je dobila na mizo uro pred oddajo, že zmontiran."



Eugenija Carl,

novinarka TV Slovenija

"Cilj vemo, kaj je - ustrahovati zaposlene, da bodo prestrašeno, tiho in nekritično gledali to psihopatijo, ki se zdaj dogaja na nacionalni televiziji. Ampak mi tiho ne bomo! Verjamem, da bosta Vesna in Saša najela odvetnika in z vsemi topovi udarila nazaj. Samo še v tem jeziku se lahko pogovarjamo. Razgradnja v režiji politkomisarjev je presegla vse meje. Jaz ne bom tiho ob takih gnusnih potezah. Vem, težave imam z avtoritetami. Težko jih priznavam, če osebe, ki bi jih morala spoštovati niso strokovne, z integriteto, moralnimi in etičnimi postulati. Če ne delujejo dobronamerno, če jih vodi ideološka sla in vse prej kot zgoraj našteto. Zato avtoritete direktorja nikoli ne bom priznavala, pa če je še stokrat predpostavljeni. Zame ima status prazne množice. Ne obstaja," je zapisala Eugenija Carl in dodala, da kako lahko Urbanija pri drugih ugotavlja "hujše kršitve delovnega razmerja", medtem ko sam drugi dan od nastopa funkcije v delovnem času "fura zasebni biznis".

"RTV-jevci, ne pustite se ustrahovati! Argumenti so na naši strani. Če bo treba, jih bomo predočali v sodni dvorani," je sklenila novinarka.

PREBERITE TUDI: