Branko Grims / »Petkov napad je bil zame poskus umora«

Poslanec SDS je prepričan, da je bil incident, ko ga je neznanec porinil po stopnicah, poskus umora

Branko Grims, poslanec SDS

© Uroš Abram

Poslanec SDS Branko Grims v petkovem "strahopetnem in zahrbtnem napadu" pred državnim zborom, ko ga je neznanec porinil po stopnicah, vidi poskus umora. Pričakuje, da bo policija temeljito raziskala dogodek, za katerega krivce med drugim vidi tudi v levosredinskem polu in v osrednjih medijih, ki da ne poročajo o napadih na poslance.

Grims je uvodoma ponovil, da ga je v petek pred poslopjem Državnega zbora (DZ) napadel neznanec in ga porinil po stopnicah. "Na srečo sem se ujel in nisem padel, kajti če bi, bi se zadeva končala mnogo slabše," je poudaril. Neznanca, ki je po napadu pobegnil, ni videl, ga je pa po njegovih besedah videl policist, ki varuje državni zbor.

Glede na to, kar mu je povedal omenjeni policist, Grims verjame, da je bil napad nanj načrtovan. "Zame je to poskus umora. Če bi padel po stopnicah, ki so polne ostrih robov, pa še nahrbtnik sem imel, bi se lahko ubil," je poudaril. Incident je označil za strahopeten in zahrbten napad. Moški ga je tudi dvakrat pljunil po laseh. "Policisti sem predlagal, naj vzame vzorec DNK, pa ga niso želeli. To sem predlagal dvakrat. Dokaze sem shranil, da ne bi slučajno potem kdo rekel, da ne morejo česa dokazati," je dodal.

Grims za napad krivi levosredinski politični pol, pri čemer je s prstom pokazal tudi na predsednika vlade Roberta Goloba. Ta je po nedavnem napadu na aktivistko Niko Kovač napovedal preganjanje sovražnega govora, Grims pa je prepričan, da se je sovražni govor začel prav s prihodom Goloba na oblast. Kot je izpostavil, "dobesedno vsak dan" prejema grožnje s smrtjo, tudi pisno.

S prstom je pokazal tudi na osrednje medije, ki po njegovih besedah ne poročajo o napadih, ki jih je deležen sam ali drugi poslanci. "Resnica pa je samo ena. Edini, ki so nestrpni in agresivni, so na levi strani političnega pola. Zagotovo ne vsi, temveč tisti, ki imajo od tega korist," je izpostavil. Ob tem je pozabil omeniti številne sovražne in hujskaške tvite, ki jih je zakrivila prav njegova stranka SDS in ki so se še posebej razpasli v času tretje Janševe vlade.

Grims je prepričan, da identifikacija napadalca ne bo težava, saj je v bližini parlamenta veliko kamer, pričakuje tudi, da bo policija dogodek temeljito raziskala. Pričakuje tudi, da bodo odgovorni naredili vse zato, da bo Slovenija "spet varna država", kar "zdaj očitno ni." Na koncu je izrazil tudi zaskrbljenost, da se bo naslednjič, če se njegovega primera ne bo vzelo resno, verjetno zgodilo kaj mnogo hujšega.

KS1ECn0eO2Y

Napad na Grimsa so med drugimi obsodili predsednik republike Borut Pahor, premier Golob in Inštitut 8. marec.

