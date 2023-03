Nov napad na Niko Kovač / »Povišan srčni utrip. Strah. In panika.«

Direktorica Inštituta 8. marec je bila ponovno deležna žaljivih besed, nato pa je neznanec "vstal, se zagnal proti njej in vpil"

Nika Kovač

© Črt Piksi

Včeraj je neznanec na ulici ponovno napadel direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač. Napad tokrat ni bil fizične narave, ampak verbalne, incident pa je že prijavila policiji. Na Policijski upravi Ljubljana so za N1 potrdili, da so prejeli prijavo, a več informacij zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo izdati.

Nika Kovač je dogodek opisala na Facebooku: “Njegove žaljivke in jezne besede. Moj pospešen korak v drugo smer. Povišan srčni utrip. Strah. In panika. Naenkrat vstane in se zažene proti meni. Vpije. Vpije o delovanju Inštituta. Vpije o temah, kjer po njegovem mnenju, ne reagiramo pravilno. Grozeče se približuje."

Dogajanje opazi gospod za mizo v lokalu, ki ji reče, naj sede k njemu ter skuša pomiriti nasilneža. "Vzpostavi distanco. Jaz pa v stiski stečem v lokal,” je opisala Kovač.

© Facebook

Ko je bila na varnem, je poklicala policijo in podala prijavo. V družbi najožjih sodelavk se je zlomila. "Sistematično nasilje ima posledice. Pri tem tudi sama nisem izjema," je opozorila.

"Sistematično nasilje ima posledice. Pri tem tudi sama nisem izjema."



Nika Kovač,

direktorica Inštituta 8. marec

To je bil že drugi napad na Niko Kovač. Prvi se je zgodil 29. oktobra 2022, ko se je na Bavarskem dvoru v Ljubljani vanjo nekdo tako tako močno zaletel, da je bila lažje poškodovana, pri tem pa ji je zagrozil, da bo ubil njenega psa. Policija je moškega na podlagi fotografij nadzorne kamere novembra identificirala in proti njemu podala kazensko ovadbo. Prejšnji mesec so ga obsodili na pogojno kazen pet mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta.

PREBERITE TUDI: