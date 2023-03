Evropska nogometna zveza dovolila uporabo zastavo Velike Madžarske

Zastava ima vrisan zemljevid starodavne Madžarske, na katerih so tudi območja, ki danes pripadajo Srbiji, Romuniji, Ukrajini, Hrvaški, Slovaški, Avstriji in tudi Sloveniji

Adventni sestanek stranke Fidesz z zemljevidom Velike Madžarske

© arhiv Mladine

Evropska nogometna zveza (Uefa) in organizacija Nogomet proti rasizmu v Evropi (Fare) sta madžarskim navijačem na tekmah svoje reprezentance v okviru kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji dovolila uporabo zastave takoimenovane Velike Madžarske, srbska tiskovna agencija Tanjug povzema sporočilo madžarske nogometne zveze.

Na madžarski zvezi pišejo, da so o uporabi zastave, na kateri so po mnenju Madžarske vrisane starodavne državne meje, povprašali na Uefi in pri Fare. Obe organizaciji naj bi ocenili, da ne gre za simbol s politično vsebino in je zato razvijanje take zastave na tekmah dovoljeno.

Kot še pravijo v Budimpešti, mnenje Uefe in Fare velja le za zastavo, nikakor pa to avtomatično ne velja za morebitne dodatne napise in simbole ter navijaške pesmi in skandiranja.

Zastava ima vrisan zemljevid starodavne Madžarske, na katerih so tudi območja, ki danes pripadajo Srbiji, Romuniji, Ukrajini, Hrvaški, Slovaški, Avstriji in tudi Sloveniji.

Madžarska se bo v kvalifikacijah za EP pomerila s Srbijo, Črno Goro, Bolgarijo in Litvo. Prvi nasprotniki bodo 27. marca Bolgari.

