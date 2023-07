Izbris / »Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot hujska in spodbuja sovraštvo«

Ministrstvo za kulturo bo upravnemu sodišču predlagalo izbris Društva za promocijo tradicionalnih vrednot, ki je povezano z Rumenimi jopiči

Eden od članov »Rumenih jopičev« je bil tudi Nace Prosen, nekdanji kandidat SDS na lokalnih volitvah

Ministrstvo za kulturo bo na upravno sodišče in državno tožilstvo podalo prošnjo za izbris Društva za promocijo tradicionalnih vrednot, ki so povezani s skupino Rumenih jopičev, iz registra. Zato so se odločili zaradi krepitve izrazov nestrpnosti in hujskanja proti drugače mislečim, je v izjavi poudarila ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Po besedah ministrice za kulturo nobeno društvo ne sme spodbujati verske, rasne ali druge nestrpnost v družbi, ampak mora s svojim delovanjem krepiti družbeno področje, na katerem deluje. Ob tem pa na ministrstvu za kulturo ugotavljajo, da se zadnje čase krepijo izrazi nestrpnosti in hujskanja proti drugače mislečim, ki so zelo zaskrbljujoči. Temu smo bili priča tudi na nedavni Paradi ponosa v Ljubljani, je ministrica Vrečko poudarila v današnji izjavi za javnost.

Tvit Urbana Purgarja, nekdanjega urednika NTA in člana Rumenih jopičev

"Izrazi nestrpnosti in hujskanja proti drugače mislečim, istospolno usmerjenim, predstavnikom skupnosti LGBTQ+ in tujcem so resnično porasli. Na žalost so predstavniki tega javnega izrekanja tudi predstavniki Društva za promocijo tradicionalnih vrednot. Predstavniki tega društva so medsebojno povezani z neformalno skupino Rumenih jopičev, isti ljudje pa tudi sestavljajo skupino Nacionalne tiskovne agencije (NTA). Zaradi vsega tega, kar javnosti sporočajo s svojim delovanjem, s svojimi objavami na socialnih omrežjih, smo se odločili na ministrstvu za kulturo, da bomo ukrepali," je poudarila ministrica.

Asta Vrečko,

ministrica za kulturo

Na ministrstvu namreč menijo, da Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot s svojim delovanjem ne krepi naše družbene krajine, ampak s svojim hujska in spodbuja sovraštvo. "Kot država in družba ne smemo spodbujati takšnih načinov postopanja, kajti le tako, da bomo opozarjali in tudi sankcionirali takšno delovanje, bomo resnično lahko gradili solidarno, vključujočo družbo," je med drugim poudarila ministrica.

To ni prvič, da se v javnosti ugiba o usodi statusa Društva za promocijo tradicionalnih vrednost. Pred dvema letoma je predsednik društva Urban Purgar na družbenem omrežju Twitter poveličeval Hitlerja, kar je med političnimi strankami sprožilo ostre odzive in obsodbo poveličevanja totalitarnih režimov. Purgar, ki je po podatkih spletne strani Nacionalne tiskovne agencije (NTA) njen odgovorni urednik in pripadnik t. i. rumenih jopičev, je poleti 2021 na družbenem omrežju Twitter zapisal Hitler je heroj, kar je sprožilo burne odzive in obsodbe.

