»Velika večina ljudi si želi, da bi se njihovo življenje končalo brez trpljenja«

IZJAVA DNEVA

"Skrb za hudo bolne, ki so v veliki meri starejši, ostaja del naših stalnih prizadevanj. Možnost skrajšanja trpečega umiranja tistim pacientom, ki si tega ob neozdravljivi bolezni, ki vodi v smrt, neomajno želijo, sodi mednje. S podpisi in z javnimi anketami imamo večkrat jasno izraženo večinsko podporo javnosti, kar potrjuje, da si velika večina ljudi želi, da bi se njihovo življenje končalo brez trpljenja. Verjamemo, da bodo tej jasni podpori sledili tudi poslanci in poslanke v državnem zboru."

(Predsednica Srebrne niti – združenja za dostojno starost Anite Caruso je na novinarski konferenci napovedala, da bodo aktivnosti ozaveščanja javnosti o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nadaljevali tudi v prihodnje. V ponedeljek so v Državnem zboru predali 5.513 od 5.841 podpisov, kolikor so jih zbrali v predpisanem roku za začetek zakonodajnega postopka za sprejem zakona.)

PREBERITE TUDI: