»Rusom svoboda že od nekdaj zbuja strah«

Filozof Aleksandr Cipko o hrepenenju ruskega naroda po avtokraciji, odsotnosti kulture razmišljanja v družbi in samozaverovanosti Vladimirja Putina

Filozof Aleksandr Cipko, nekoč je svetoval Mihaelu Gorbačovu, zadnjemu voditelju Sovjetske zveze, danes pa se boji, da bo Rusija »šla do konca«.

Aleksandr Cipko se je rodil v Odesi, obiskal pa sem ga v majhni vasi 120 kilometrov severno od Moskve. Vojaško obveznost je opravil pri vojaški obveščevalni službi GRU. V času perestrojke je bil član zunanjepolitične ekipe Mihaila Gorbačova. Danes 81-letni filozof že desetletja spada med vodilne predstavnike ruske akademije znanosti. Odraščal je v Romuniji, kamor je zbežala njegova družina, in ko se je vrnila v Sovjetsko zvezo, so očeta zaprli za deset let. Cipko je v devetdesetih letih sodeloval pri oblikovanju koncepta vertikalne oblasti, ki je postala jedro vladanja Vladimirja Putina. Gre za togo in nepregledno verigo poveljevanja, v katero so se morali vključiti vsi državni organi in družbene ustanove. Cipko je kot gostujoči profesor predaval na Japonskem ter v Združenih državah Amerike in je avtor številnih knjig o Rusiji.

Gospod Cipko, je bil pohod Jevgenija Prigožina in njegove enote plačancev Wagner na Moskvo poskus, da bi spor z vlado rešil po vojaški poti?