»Kitajska s podporo litijionskih električnih baterij razvija drone, ki so že zmožni prepeljati enega ali dva potnika«

Iztok Seljak, gospodarstvenik

Iztok Seljak, letnik 1964, je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, že v nalogi MBA ter magistrski in nato doktorski nalogi na IEDC pa se je ukvarjal z brezogljično mobilnostjo prihodnosti in inovacijami poslovnih modelov.

V skupini Hidria, ki je danes eno vodilnih inovativnih podjetij v avtomobilski industriji, dela od leta 1989, krovno družbo Hidria Holding pa vodi od leta 2008.

Je tudi koordinator misije GREMO (GREen MObility), ki združuje slovenske dobavitelje avtomobilske industrije v prehodu v brezogljično mobilnost in je prvi tovrstni skupni razvojni načrt gospodarske panoge pri nas. Od marca lani vodi tudi Združenje Manager, od leta 2021 je častni konzul Madžarske v Sloveniji.

Pogovarjali smo se o razvoju brezogljične mobilnosti – tudi javnega prometa in avtonomnih vozil, premešanih geostrateških kartah in kako pridobivati elektriko. »Leta 1993 so bili vsi avtomobili na Kitajskem nemški. Čez tri do pet let bodo vsi električni avtomobili v Nemčiji kitajski,« je napovedal nedavno.

V letih 2005–2007 ste delali magisterij na temo brezogljične mobilnosti prihodnosti in napovedali prelomnice, ki pa se niso uresničile. Ena od njih je bila, da se bodo od leta 2025 proizvajali in prodajali le električni avtomobili.

Očitno smo takrat z ekipo čutili, da gre za neko prelomno obdobje – govorim o letih 2005–2007, obdobju začetnega postopnega prehajanja v brezogljično ekonomijo. Ekstrapolirali in križali smo ključne mega trende, ki smo jih takrat prepoznali kot odločilne za mobilnost prihodnosti, in prišli do treh prelomnic. Prva je bila, da bodo do leta 2015 v Evropi vsi avtomobili opremljeni s sistemom »stop-start«, ki ugasne motor med kratkim ustavljanjem, na primer ob zastojih, in zmanjšuje porabo goriva in izpustov. Druga je bila, da bodo do leta 2020 vsi avtomobili serijsko opremljeni s priključnim hibridnim sistemom, torej da bodo ob motorju z notranjim zgorevanjem delovali na elektriko, z baterijo, ki jo bo mogoče polniti s priklopom na zunanji vir. Iz tega pa naj bi se do tretje prelomnice leta 2025 nato zgodil popoln prehod vseh novo proizvedenih in prodanih vozil na elektriko.