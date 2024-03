Jure Trampuš | foto: Luka Dakskobler

»Očitati Golobu, da je avtoritaren politik, je smešno. Propaganda pa ga nenehno kaže kot zakrinkanega avtoritarca in Tinino copato.«

Peter Klepec, filozof

Peter Klepec ni le mitološki junak, ampak je tudi filozof. Je znanstveni svetnik in izredni profesor, ki dela na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU ter tam predava na tudi na Podiplomski šoli. Leta 1998 je doktoriral pri Slavoju Žižku, njegov srednješolski učitelj pa je bil Slavko Gaber. Peter Klepec ne skriva, da je levičar, a se hkrati sprašuje, kaj je levica in zakaj je v tem ponorelem svetu pomembna. Vprašajmo se še drugače: bi bil ta ponoreli svet boljši, če bi imela v njem levica kot politična sila več moči? In seveda, zakaj?

Je danes še smiselno verjeti v levico?

Verjetje je sicer že po definiciji nekaj, česar nikoli ni mogoče docela upravičiti ali osmisliti. Sam sem prepričan, da je levica v političnem smislu edina alternativa svetu, ki je v zadnjem času dobesedno ponorel.