»Če je politika obljubila, da bomo vsako leto začeli graditi 3000 novih stanovanj, potem je jasno, kaj to potegne s seboj. Moramo imeti zemljišča in hkrati je treba zagotoviti denar.«

Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada Slovenije

O tem, ali bo vladajoči koaliciji uspelo uresničiti velike obljube o preporodu slovenskega nacionalnega stanovanjskega programa, bo na koncu presojal Črtomir Remec. Je starosta slovenske stanovanjske politike, lani je bil že tretjič imenovan za direktorja republiškega stanovanjskega sklada. Pod njim se je sklad usmeril v povečanje ponudbe javnih najemnih stanovanj, kar je nato postala tudi državna politika. Ta pa je zdaj pred odločilnim zadnjim letom: videli bomo, kako realne so bile obljube o novih 20 ali celo 30 tisoč stanovanjih v naslednjih desetih letih.

Gospod Remec, že leta potrpežljivo poslušamo o nekakšni renesansi na področju stanovanjske politike. Kaj je bilo dejansko narejenega v zadnjih letih?

Od leta 2015 smo nosilec nacionalnega stanovanjskega programa, in če me sprašujete, kaj smo od tedaj naredili, vam zagotavljam, da v našem skladu enako zavzeto, ne glede na posamezne vlade, delamo, odkar sem leta 2015 prevzel vodenje sklada. V skladu z nacionalnim programom bi morale vse institucije, torej občine, občinski stanovanjski skladi in naš nacionalni sklad, v desetih letih zgraditi 10 tisoč novih najemnih stanovanj. V tem obdobju načrtujemo povečati naš fond najemnih stanovanj s tri na deset tisoč, torej za sedem tisoč novih stanovanj. In to bomo dosegli pod pogojem, da bo sedanja vlada zagotovila dodaten denar in če bomo dobili nove zaposlene. Prejšnje vlade so bile v tej primerjavi veliko manj učinkovite, to je v nedavni reviziji uresničevanja omenjenega programa ocenilo tudi računsko sodišče. Resorno ministrstvo namreč še vedno ni spremenilo zakonodaje, predvsem pa ni zagotovljen sistemski vir financiranja. Ministrstvo za solidarno prihodnost si je zastavilo prav ta glavni cilj: sedaj pripravlja spremembo zakonodaje in poskuša zagotoviti sistemski vir financiranja gradnje.