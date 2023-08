»Zanetili smo ogenj«

Zaradi segrevanja planeta naj bi človeštvo živelo na robu zloma, je prepričan zgodovinar Peter Frankopan. V intervjuju pojasnjuje, zakaj podnebje že tisočletja vpliva na politiko in je zapečatilo tudi Kleopatrino usodo.

Včasih pomaga že sprememba zornega kota. »Naše izginotje bi koristilo drugim živalim in rastlinam,« je Peter Frankopan zapisal v zadnji knjigi The Earth Transformed: An Untold History (Preoblikovana Zemlja: zamolčana zgodovina). Britanski globalni zgodovinar, ki predava v Oxfordu, velja za zvezdnika zgodovinskih ved. V preteklosti se je posvečal Bližnjemu in Srednjemu vzhodu ter Svilni poti, v zadnji knjigi pa je opisal, kako so se od začetka časa spreminjali podnebni in vremenski vzorci na svetu, kako človek izkorišča naravo in je zaznamoval podnebje. V videopogovoru je 52-letni zgodovinar energično predstavil 4,6 milijarde Zemljine zgodovine.

Gospod Frankopan, kako ste se kot specialist za globalno zgodovino začeli posvečati zgodovinskim podnebnim podatkom?