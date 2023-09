Največji prejemniki denarja / Beletrina, Petrol in Knauf Insulation, najaktivnejši državljani

Med največjimi prejemniki denarja na razpisu za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij je biznis

Aktivni državljan Mitja Čander na ustanovitvi platforme Anžeta Logarja

© Borut Krajnc

Ministrstvo za javno upravo pod ministrico Sanjo Ajanović Hovnik je marca objavilo prvi javni razpis za »krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na področju aktivnih državljanskih pravic«. Na razpisu, ki je bil odprt do 15. maja, je največji prejemnik »zavod za trajnostno gospodarstvo« CER Partnerstvo, ki so ga ustanovila podjetja Petrol, Knauf Insulation in Slovenijales in v svetu katerega sedijo skoraj izključno predstavniki podjetij, kar je v nasprotju z zahtevano neodvisnostjo nevladnih organizacij. Med največjimi prejemniki je tudi založba Beletrina zasebnega menedžerja v ( javni) kulturi Mitje Čandra, kjer so le nekaj dni pred iztekom razpisa prilagodili statut.