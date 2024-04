V Sloveniji želijo zbrati 100.000 podpisov

V okviru največje kampanje Inštituta 8. marec doslej se je pričelo zbiranje podpisov za varen in dostopen splav v Evropi

Protestna shoda za in proti pravici do splava v središču Ljubljane

© Janez Zalaznik

V gibanju My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira) so danes pričeli zbirati podpise za varen in dostopen splav v Evropi. Gre za največjo kampanjo Inštituta 8. marec doslej, v okviru katere želijo zbrati milijon podpisov, od tega želijo zgolj v Sloveniji preseči magično mejo 100.000 podpisov. Na današnji novinarski konferenci na Trgu republike v Ljubljani so članice in člani Inštituta 8. marec razkrili, da pri tokratni kampanji sodeluje rekordno število prostovoljcev, direktorica inštituta Nika Kovač pa je ob tem spomnila, da je Slovenija prva država v Evropi, ki je pravico do splava zapisala v ustavo, kar je podedovala po nekdanji socialistični Jugoslaviji, ki je bila na tem področju pionirka.

“Slovenija je prva država v Evropski uniji, ki je svobodno odločanje o rojstvih otrok zapisala v ustavo. Zdaj pa smo našli še način, kako pravico do varnega splava zagotoviti na ravni Evrope. Povezali smo več kot 70 organizacij iz vse Evrope. Naš cilj je zbrati milijon podpisov za varen in dostopen splav po vsej Evropi."



Nika Kovač,

direktorica Inštituta 8. marec

Nika Kovač je obenem poudarila, da gre za skupen boj in zato pred evropskimi volitvami opozorila, da ni nepomembno, komu podelimo svoj glas, saj bodo evropske poslanke in poslanci v prihodnosti odigrali pomembno vlogo pri odločanju o reproduktivnih pravicah. Članice in člani Inštituta 8. marec so na novinarski konferenci dodali, da želijo vzpostaviti finančni mehanizem medsebojne solidarnosti, saj v zakonodaje posameznih držav ne morejo posegati.

Tiskovna konferenca na Poljskem

© Inštitut 8. marec / Facebook

Svoj podpis lahko digitalno oddate na tem spletnem mestu (vpisati morate zgolj svoje ime, priimek in EMŠO), sicer pa so od danes naprej po Sloveniji na voljo tudi stojnice, na katerih lahko obrazce izpolnite fizično – v Ljubljani, Mariboru, Postojni, Sežani, Kopru, Novi Gorici, Radovljici, Škofji Loki, Kranju, Slovenj Gradcu, Trbovljah, Sevnici, Krškem, Brežicah in na Ptuju. Stojnice bodo v prihodnjih tednih na voljo tudi na različnih dogodkih in tržnicah.

Vseevropska solidarnostna akcija bo ženskam iz Poljske – kjer je splav skoraj povsem prepovedan – omogočila, da jim ne bo treba več na lastne stroške pomoči poiskati v tujini, temveč bodo nosečnost lahko v Evropski uniji prekinile brezplačno. To bo znatno zmanjšalo njihovo finančno breme, saj se bo strošek, ki ga nosi njihova svoboda o rojstvih otrok, znižal za več kot polovico.

V Evropi več kot 20 milijonov žensk nima dostopa do splava. Ponekod je skorajda povsem prepovedan, drugje plačljiv.

Vseevropski kampanji Inštituta 8. marec je zeleno luč prižgala tudi Evropska komisija, podpise pa zbirajo na Poljskem, v Franciji, Italiji, Španiji, na Irskem in Hrvaškem, vsak dan pa se jim pridružujejo tudi nove države.

Članice in člani Inštituta 8. marec na današnji novinarski konferenci na Trgu republike

© Katarina Kolenc

Poleg slovenskega inštituta v kampanji sodelujejo še Združenje finskih žensk Unioni, Kolektiv francoskih aktivistov in nevladnih organizacij, organizacija Vsepoljska ženska stavka, Nacionalni ženski svet Irske, Kolektiv španskih aktivistov in nevladnih organizacij, združenje Wschod s Poljske, Kolektiv hrvaških aktivistov in civilnodružbenih organizacij ter avstrijski #aufstehn.

SVOJ PODPIS LAHKO PRISPEVATE NA TEM SPLETNEM MESTU >>

qschiMSHgOo

PREBERITE TUDI: