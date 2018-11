Gregor Kocijančič | foto: Borut Krajnc

Kathleen Richardson: Če si žalosten, si raje kot robota omisli domačo žival

Prejšnji teden je v Ljubljani že drugo leto zapored potekal festival Grounded. Festivalski program ni zajemal le predstavljanja najnovejših smernic v futurološki klubski elektroniki, o katerem lahko berete v rubriki Oder, z različnimi predavanji in pogovori se je osredotočal na družbeni aktivizem in kritično mišljenje. Sodelujoči so se ukvarjali s trenutno pomembnimi temami, povezanimi z etičnimi vprašanji, ki se porajajo ob razvoju umetne inteligence in robotike. Na odprtju festivala je v Moderni galeriji z uvodnim predavanjem Nujnost politike človečnosti v času robotov in umetne inteligence nastopila častna gostja, socialna antropologinja in strokovnjakinja za etična vprašanja, povezana z robotiko, prof. dr. Kathleen Richardson.

Osrednja gostja teoretskega dela festivala Grounded je profesorica etike robotov in umetne inteligence na Univerzi De Montfort v Leicestru. Njena akademska pot se ni začela, kot se take poti navadno začenjajo, temveč je nanjo stopila kot mlada politična aktivistka. Naziv doktorice socialne antropologije je pozneje pridobila na Univerzi v Cambridgeu; med doktorskim študijem je preučevala robote v laboratoriju Tehnološkega inštituta v Massachusettsu (MIT) in izdala študijo Antropologija robotov in umetne inteligence: anksioznost anihilacije in stroji. Pri akademskem delu in aktivističnem delovanju se osredotoča na kritično obravnavo spolnih robotov in robotov, ki se uporabljajo za terapevtsko delo z avtističnimi otroki. Leta 2015 je spodbudila nastanek gibanja, ki nasprotuje proizvajanju spolnih robotov.

Od kod izhaja vaše navdušenje nad roboti?