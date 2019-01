SDS je Lucijo Šikovec Ušaj predlagal za članico odbora za zdravje in socialno varstvo

V Levici opozarjajo, da odvetnica Lucija Šikovec Ušaj ob različnih priložnostih izraža rasistična, ksenofobna, homofobna in sovražna stališča do pripadnikov različnih kultur, ver in ras

Odvetnica Lucija Šikovec Ušaj, ki ne mara »musličev«, ljudi s priimki na »ić« in nasploh drugačnih. In to tudi javno pove, najraje prek Twitterja. (Fotografija je nastala ob njenem izboru med enajst najvplivnejših pravnikov leta 2015.)

"V svetniškem klubu Levica MS MOL smo bili neprijetno presenečeni nad predlogom svetniškega kluba SDS, ki je za članico odbora za zdravje in socialno varstvo predlagal tudi Lucijo Šikovec Ušaj. Na seji komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kljub nasprotovanju svetniškega kluba Levica do umika predloga ni prišlo. Sklep o imenovanju bo obravnaval Mestni svet MOL na seji, ki bo potekala v ponedeljek, 21. januarja," so v sporočilu za javnost zapisali v Levici in poudarili, da bodo glasovali proti imenovanju Lucije Šikovec Ušaj v odbor za zdravje in socialno varstvo. Ob tem pozivajo tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića in druge svetniške klube, da jih podprejo, saj menijo, da v Ljubljani ni prostora za politiko sovraštva.

Po naših sicer neuradnih informacijah bodo Levico pri blokadi Lucije Šikovec Ušaj podprli lokalne izpostave koalicijskih strank, torej SAB, SD, LMŠ in SMC, pa tudi najmočnejša lokalna stranka v prestolnici - Lista Zorana Jankovića. Sporno odvetnico naj bi podprli zgolj stranki SDS in NSi.

"Lucija Šikovec Ušaj ob različnih priložnostih izraža rasistična, ksenofobna, homofobna in sovražna stališča do pripadnikov različnih kultur, ver in ras. Vse, ki se zavzemajo za humano in dostojno ravnanje z begunci in migranti, je na družbenem omrežju Twitter označila za prikrite pedofile, ki fantazirajo o spolnih odnosih z mladimi fantki in živalmi. Na istem omrežju je pred časom vse pripadnike muslimanske veroizpovedi označila za teroriste, saj naj bi jim po njenih besedah tako zapovedovala njihova bolna religija," izpostavljajo v Levici.

"Pred nekaj dnevi je ob pogrebu partizana Alojza Kajina, poveljnika Ljubljanske brigade, ki je 9. maja 1945 osvobodila Ljubljano, delila tvit »Za milimeter manj komunističnega gnoja.« in pripisala še »Smer je prava«. Na žalost to niso osamljeni primeri," dodajo.

V stranki Levica odločno nasprotujejo nadaljnjemu širjenju sovražnega govora in si tako na državni kot na lokalni ravni prizadevajo za njegovo omejitev: "Hujskaštvo in nestrpnost je treba na vsakem koraku strogo obsojati in sankcionirati, ne pa nagrajevati z delom v najpomembnejših občinskih organih."

Prepričani so, da nekdo, ki zastopa in javno izraža tako sovražna stališča, nikakor ni primeren za člana delovnega telesa mestnega sveta glavnega mesta. "Še posebej pa takšna oseba ni primerna za delovanje v odboru za zdravje in socialno varstvo, v okviru katerega bi se soočala z občutljivimi temami, ključnimi za izboljšanje socialnega položaja najšibkejših, med katere spadajo tudi ljudje, ki jih Lucija Šikovec Ušaj javno in odkrito zaničuje," so še zapisali.

Več bo znano na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (MOL) v ponedeljek, 21. januarja. A če je verjeti našim neuradnim virom, imenovanje zloglasne odvetnice, ki je bila med drugim tudi neuspešna kandidatka za poslanko SDS, ne bo šlo skozi. In Janševa stranka bo v Ljubljani izgubila še eno v nizu številnih bitk ...

