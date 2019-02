Imajo v Ljubljani turisti prednost pred študenti?

V Levici opozarjajo, da morajo imeti študentska stanovanja prednost pred turističnimi kapacitetami. Številni študentje so namreč primorani poiskati nastanitev tudi v mladinskih hotelih, kjer jim zaračunajo turistično in promocijsko takso.

Po četrt stoletja dolgi denacionalizaciji je Mestna občina Ljubljana (MOL) od Nadškofije Ljubljana ponovno pridobila stavbo nekdanjega Baragovega semenišča. Napovedana obnova Baragovega semenišča oziroma Pionirskega doma in Slovenskega mladinskega gledališča je odprla vprašanje nadaljnjega delovanja Študentskega doma Akademski kolegij, ki tam obratuje že 67 let. V stranki Levici so v sporočilu za javnost napisali. da so zaskrbljeni zaradi informacij o prihodnosti študentskega doma, v katerem biva okoli dvesto študentk in študentov. V letošnjem letu, natančneje do junija, se namreč od študentk in študentov zahteva, da se zaradi prenove iz doma izselijo.

"Čeprav študentski dom potrebuje temeljito obnovo, dostopne informacije študentk in študentov ne navdajajo z optimizmom glede njihove bivanjske situacije v prihodnosti. Iz dostopnih informacij je namreč mogoče sklepati, da bosta po prenovi prostore v Baragovem semenišču obdržala le Pionirski dom in Mladinsko gledališče, namesto študentskega doma pa naj bi se tam uredil hotel ali hostel," poudarjajo v Levici.

Svetniški klub Levica je zato na MOL glede načrtov Baragovega semenišča, tako pred obnovo kot po njej, naslovili vprašanje, kako potekajo pogovori z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Študentskim domom Ljubljana glede možnosti nadaljnjega bivanja študentov. "Menimo namreč, da bi se morali pogovoriti o možnosti brezplačne uporabe prostorov in podaljšanju najemnega razmerja za delovanje študentskega doma," so dodali v Levici.

"Študentke in študenti zaradi pomanjkanja postelj v študentskih domovih, v zadnjih letih pa tudi zaradi množičnega oddajanja nepremičnin za kratkoročni najem prek spletnega portala AirBnB, ne morejo več sami reševati stanovanjskega problema in najemati stanovanj oziroma sob, katerih najemnine so poletele v nebo. V Levici smo prepričani, da bi morali to področje nujno regulirati, preden bo prepozno," še izpostavljajo.

Obenem pa so opozorili na še en absurd: "Številni študentje so primorani poiskati nastanitev tudi v mladinskih hotelih, kjer jim zaračunajo turistično in promocijsko takso. To jih mesečno obremeni za dobrih 60 eur (2,5 eur na dan + 25 % promocijske takse). Nesprejemljivo je, da slovenske študentke in študenti, ki v mestu študirajo, plačujejo turistično takso za bivanje v turističnih objektih, tujim študentom, ki so tu na izmenjavi, pa te takse ni treba plačevati. Zato predlagamo oprostitev plačila takse za vse študentke in študente na podlagi predloženega potrdila o vpisu. Pristojne organe na MOL pozivamo, naj situacijo nemudoma uredijo."

V sporočilu za javnost so v stranki zaključili, da je Ljubljana univerzitetno mesto, ki naj bi študentom in študentkam nudilo možnosti za nadaljnji razvoj, zato naj bo tako tudi na področju stanovanjske politike.

