Predstavnik madžarske vlade o Mladini: Primerjave med Orbánom in nacizmom so nesprejemljive

Tudi Zoltán Kovács, tiskovni predstavnik madžarske vlade, se je odločil, da bo komentiral delo slovenskih medijev. Danes zjutraj je namreč na spletu objavil svoje stališče o naslovnici Mladine, na kateri je upodobljen madžarski predsednik Viktor Orbán.

Zoltán Kovács, predstavnik tuje vlade, ni zadovoljen z delom medija iz sosednje države

© URAD ZA INFORMIRANJE REPUBLIKE MADŽARSKE

Zoltán Kovács, tiskovni predstavnik madžarske vlade je danes zjutraj na spletu objavil še svoje stališče o nedavni naslovnici Mladine, na kateri se Janez Janša, Branko Grims in Milan Zver stiskajo k madžarskemu predsedniku vlade Viktorju Orbánu, ki medtem drži roko v fašističnem pozdravu. Ob omenjeno naslovnico se je prejšnji teden obregnila tudi madžarska veleposlanica v Ljubljani.

Kovács je zapisal, da ga zgodovinsko zmedena in neprofesionalna drža Mladine, »nekoč glasnice Komunistične partije«, nikakor ne preseneča. Primerjave med Orbánom in nacizmom naj bi bile nesprejemljive, ne samo, ker je Madžarska skupaj s Slovenijo članica Nata in EU, kot je nedavno v pismu Mladini zapisala madžarska veleposlanica Edit Szilágyiné Bátorfi, ampak tudi zaradi spomina na žrtve nacizma, je dodal Kovács.

In kaj je bil povod za naslovnico, se je Kovács vprašal retorično in hitro podal svoj odgovor, očitno bolj namenjen madžarski javnosti: »Orbánovo nasprotovanje imigraciji. Za intelektualce v uredniških prostorih Mladine, ki ima dolgo zgodovino multikulti agende in globoko antipatijo do RKC, mora biti vsak, ki nasprotuje imigraciji in ima željo zavarovati krščansko kulturo, nacist. Tukaj imamo še en nesrečen primer nestrpnosti današnje levice,« je zapisal.

»Za intelektualce v uredniških prostorih Mladine, ki ima dolgo zgodovino multikulti agende in globoko antipatijo do RKC, mora biti vsak, ki nasprotuje imigraciji in ima željo zavarovati krščansko kulturo, nacist. Tukaj imamo še en nesrečen primer nestrpnosti današnje levice.«

(Zoltán Kovács, tiskovni predstavnik madžarske vlade)

V članku, ki ga je spremljala omenjena naslovnica, v Mladini sicer nismo nikjer pisali o Orbánovem nasprotovanju imigracijam, smo pa pisali o njegovem »ščuvanju« Madžarov proti migrantom, spodbujanju nestrpnosti in o njegovem razgrajevanju demokratičnih institucij na Madžarskem: sodišč, šol, neodvisnih agencij, medijev. Zaradi pisma madžarske veleposlanice smo na Mladini naslovnico tudi »popravili«. Kovács pravi, da je to bila otročja, cinična in sarkastična gesta.

V Mladini smo lani objavili intervju s Kovácsem, v katerem je ta trdil, da je med Orbánom in Janšo posebno tesna, celo kemična vez, obenem je tudi tudi pojasnil, da madžarska vlada v medije ne verjame, »jih pa očitno uporabljamo«.

Po tem, nekoliko straniščnem odnosu do javnosti in medijev je sicer Kovács tudi splošno znan med tujimi novinarji, ki poročajo iz Madžarske. Znan je primer iz februarja lani, ko je Kovács britanskemu novinarju prepovedal postavljati kritična vprašanja, incident je posnela Al Jazeera, posnetek pa si lahko ogledate na tej povezavi (21. minuta).

Naslovnica Mladine, ki je zmotila madžarsko vlado

© Tomaž Lavrič