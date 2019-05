Marjan Horvat | foto: Borut Krajnc

Miklavž Komelj: Kosovel popolnoma obrne uveljavljene predstave o tem, kaj je smrt in kaj je življenje

Opus, ki ga je Srečko Kosovel (1904–1926) ustvaril v le petih letih, zadnjih svojega kratkega življenja, tudi na svetovni ravni že zaradi obsega zbuja strahospoštovanje. Pred nekaj leti je založba Beletrina na kar 1200 straneh izdala zbirko njegovih zbranih pesmi. V prejšnjih desetletjih so na skoraj 700 straneh že bili objavljeni njegove pesmi v prozi, črtice, članki, eseji, ocene, pisma in beležnice.

Večino del je objavil Anton Ocvirk, skrbnik pesnikove literarne zapuščine. Zanimivo pa je, da sta celo v zadnjem poldrugem desetletju izšli kar dve zbirki s Kosovelovimi še neobjavljenimi besedili: Ikarjev sen, v katerem sta urednika Ludwig Hartinger in Aleš Berger predstavila 150 faksimiliranih rokopisov izpod peresa Srečka Kosovela, in leta 2001 zbirka Iz zapuščine, v kateri je Marjan Dolgan objavil še skoraj 200 njegovih »neznanih« pesmi.

Čeprav so »kosoveloslovci« vedeli, da tudi s temi objavami vsa njegova literarna zapuščina ni predstavljena javnosti, je zagotovo tudi številne izmed njih presenetil obseg še neobjavljenega gradiva. To je zdaj na vpogled javnosti v dveh obsežnih knjigah – vsaka šteje skoraj 1000 strani – Kosovel: Vsem naj bom neznan. Kosovelove še neobjavljene zapise je zbral, transkribiral ter uredil pesnik in umetnostni zgodovinar Miklavž Komelj. Gradivo je razporedil na – ohlapno zapisano – »literarne« in »študijske« zapise, vsak zapis skrbno opremil z opombo, nekatere od njih datiral, še posebno pozornost pa je posvetil konceptualizaciji gradiva, da bi tudi s sopostavitvijo osvetlil vsebino posameznih zapisov.

Na prvi pogled javnosti prvič predstavljeno gradivo osvetljuje Kosovelovo kanonizirano delo, ponekod korigira dozdajšnje interpretacije nekaterih pesmi in ponuja uvid v proces njegovega umetniškega ustvarjanja. A vendar ne razblinja tako rekoč mitološke podobe pesnika Srečka Kosovela. Morda tudi zato ne, ker je opus skrbno »gradil« na misli, prvič predstavljeni v Komeljevi knjigi: »Jaz nočem, da strmi / kdo v mojo dušo. / Vsem naj bom / neznan.«

V minulih letih ste nekatere izmed zapisov, ki ste jih objavili v knjigi, že predstavili in analizirali v prispevkih za strokovne revije. A šele knjiga je razkrila obseg neobjavljenega gradiva izpod Kosovelovega peresa. Kje je bilo in zakaj ni bilo že prej objavljeno?