»Stroški so vse večji, velik problem je tudi dostopnost do stanovanj«

Sabina Lange, politologinja

Sabina Lange je znanstvena sodelavka na Centru za mednarodne odnose, na Fakulteti za družbene vede, zadnjih 15 let pa je delala tudi na Evropskem inštitutu za javno administracijo (EIPA) v Maastrichtu. Tam je diplomate in uradnike držav članic EU usposabljala za predsedovanje EU, uradnike in diplomate, zaposlene v EU-institucijah, pa je učila o delovanju unije. Je torej ena naših najboljših poznavalk notranjega ustroja Evropske unije v vseh njenih odtenkih.

Zadnjih 12 let ste živeli v Belgiji in delali na Nizozemskem. Ste kdaj občutili ta zahodnoevropski premik k skrajni desnici, ki je zdaj po EU-volitvah očiten?

Na Nizozemsko sem prišla leta 2009. Torej pet let po širitvi EU s 15 na 25 in kasneje na 27 držav članic. Ja, bilo je že opaziti, da se je Nizozemska, ki je bila nekoč znana po svoji svobodomiselnosti, začela spreminjati.