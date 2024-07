Luka Volk | foto: Borut Krajnc

»Socialni dialog ne more delovati, če delodajalci niso pripravljeni sklepati kompromisov in poslušati nasprotne strani«

Tea Jarc, sindikalistka

© Borut Krajnc

Širša Slovenija jo pozna kot tisto, ki je »okregala« Janeza Janšo na Kredarici, bila je eden najvidnejših obrazov petkovih protestov. A Tea Jarc je v prvi vrsti sindikalistka. Bila je predsednica sindikata Mladi plus, maja lani pa je bila – kot prva Slovenka in tudi prva oseba iz balkanske regije – izvoljena v vodstvo Evropske konfederacije sindikatov (ETUC). Dejansko je Slovenka na eni najvišjih mednarodnih funkcij. Postala je namreč konfederalna sekretarka te krovne sindikalne organizacije v Evropi, ki zastopa kar 43 milijonov delavcev iz vse Evrope. S Teo Jarc smo se pogovarjali o prihodnosti dela in sindikalnega organiziranja, pa tudi o tem, ali v Sloveniji res, če gre verjeti nekaterim gospodarstvenikom, še zmeraj vlada komunizem.

Slovenija se ponaša z rekordno nizko brezposelnostjo. Vas to kot sindikalistko navdaja z občutkom miru?

To je seveda dober kazalnik, ne pokaže pa celotne slike. Zelo nizka stopnja brezposelnosti ne pove na primer nič o tem, kakšne so te zaposlitve in kako visoke so plače. Ko stvar vzamemo pod drobnogled, vseeno ugotovimo, da imamo v Sloveniji še vedno precej negotovih oziroma prekarnih zaposlitev in da plače ne dohajajo rasti inflacije. Zaposlitev je težko napolnjena s smislom, če si z delom ne moreš privoščiti stanovanja ali neke kakovosti življenja, če se samo iz meseca v mesec sprašuješ, kako boš plačal račune, in vsak mesec končaš s praznim bančnim računom. Ko gledamo statistiko brezposelnosti, se velja zavedati, da nanjo vplivajo tudi širši dejavniki.