Luka Volk | foto: Borut Krajnc

»Si res želimo živeti v družbi, v kateri moramo za sočuten pogovor plačati?«

Andreja Mikuž, klinična psihologinja

© Borut Krajnc

Konec prejšnjega tedna je v javno obravnavo prišel predlog zakona o psihoterapevtski in klinični psihoterapevtski dejavnosti: poklica psihoterapevta v Sloveniji namreč – vsaj uradno – nimamo. To področje je neregulirano in na njem najdemo tako rekoč vse (od ljudi z vprašljivo izobrazbo do šarlatanov), tržno nišo pa so tu našli predvsem zasebni visokošolski zavodi. O duševnem zdravju in novem zakonu, o »vseznalcih« in novodobnih gurujih, o tem, kdo sme in kdo ne sme šariti po glavah ljudi, smo se pogovarjali z dr. Andrejo Mikuž, klinično psihologinjo in vodjo Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Kakšen je duh časa, v katerem odraščajo otroci in mladostniki, kakšni so danes izzivi za njihovo duševno zdravje?

Ena pomembnih značilnosti trenutnega odraščanja je sprememba v dostopu do informacij in načinih komunikacije med mladimi, pa tudi v tem, kakšne so razsežnosti kritičnih oziroma obremenilnih dogodkov v primerjavi z drugimi obdobji v zgodovini. Medvrstniško nasilje poznamo od nekdaj, vendar je bilo trajanje njegovih posledic verjetno krajše. Te se danes lahko podaljšujejo z objavljanjem posnetkov, fotografij in zmerjanjem, ki se nato nadaljuje po družbenih omrežjih. Do izolacije tako ne prihaja več samo v resničnem življenju, ampak tudi na družbenih omrežjih, kar je nova razsežnost medvrstniškega nasilja ter dodatno breme za otroke in mladostnike.