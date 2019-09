Staš Zgonik | foto: Borut Krajnc

David L. Katz, profesor prev. medicine: Veganska prehrana je precej bolj zdrava, kot meni večina

Pogovor z ameriškim strokovnjakom dr. Davidom L. Katzem o preprostem receptu in težki dosegljivosti zdravega življenjskega sloga, prekomernem uživanju mesa in širokem razponu optimalne prehrane

Dr. David L. Katz je strokovnjak za preventivno medicino in vodja Centra za preventivne raziskave, ustanovljenega pri javnozdravstveni fakulteti znamenite Univerze Yale. Je avtor številnih knjig in člankov o prehrani, njegovo osrednje sporočilo pa je, da neskončne razprave o podrobnostih optimalnih načinov prehranjevanja in nenasitna popkulturna fascinacija z grešnimi kozli in čudežnimi rešitvami odvračajo pozornost od dobro znanih temeljev zdravega prehranjevanja. V Ljubljano je prišel predavat na mednarodno nevroznanstveno konferenco, ki jo je pripravilo slovensko društvo za nevroznanost Sinapsa.

Če bi morali nasvete za zdravo življenje strniti v en sam stavek, kaj bi povedali?