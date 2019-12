Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo festival Moonleejada 2019, na katerem bodo nastopile skupine Bernays Propaganda, Borghesia in Žen, 20. zimski mednarodni festival uličnega gledališča Ana Mraz, gostovanje vodilne skupine sodobnega cirkusa Cirque Éloize, ki že 25 let cirkuško umetnost spaja z drugimi umetniškimi zvrstmi in tehnologijo, tradicionalni prednovoletni koncert skupine Bossa de Novo, ki bo predstavila novi album Twist.

Četrtek, 26. december

V SiTi Teatru (BTC) Ljubljana bo ob 20.00 na akustičnem koncertu nastopila švedska pevka in kitaristka Marina Martensson s spremljevalno skupino, ki zadnje leto nastopa tudi kot gostja na turnejah skupine Laibach.

SKL8SzsE-yc

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.30 potekal festival Moonleejada 2019, ki bo letos obeležil 15. letnico delovanja založbe Moonlee Records. Nastopili bodo: Bernays Propaganda (Mak), Borghesia (Slo) in Žen (Hr). Po koncertu: Andrej Pervanje (Radio Študent)

FKubQ1hEKLE

Od 26. do 30. decembra bo na Špici Ljubljana potekal 20. zimski mednarodni festival uličnega gledališča Ana Mrazs, na katerem se bo predstavilo več kot 40 umetnikov iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Nizozemske, ki bodo s plesnimi in glasbenimi nastopi, z ognjenimi predstavami, s cirkuškimi veščinami in seveda z uličnim gledališčem navduševali občinstvo tudi v Mariboru in Radovljici.

Il Drago Bianco

Petek, 27. december

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 18.00 projekcija filma Ritem udarcev, zabavna zgodba o prijateljstvu, uporništvu in evforičnosti trenutka, ko mladina združi moči za skupno stvar, ovita v opojne ritme porajajoče se elektronske glasbene scene devetdesetih let. Režija: Brian Welsh, ponovitvi: 28. in decembra ob 18.00

0o2xteiJt94

V Klubu CD Ljubljana bosta ob 20.00 na prednovoletnem koncertu nastopila harmonikar in skladatelj Janez Dovč ter multinstrumentalist in skladatelj Boštjan Gombač, ki bosta predstavila slovensko ljudsko glasbo v sodobnih in živih priredbah ter sveže avtorske kompozicije, ki so nastale ob izjemno uspešni in razprodani turneji ob 15-letnici skupnega ustvarjanja.

APULr61WI-0

V Stolpu Škrlovec Kranj bo ob 21.00 nastopil Daniel Vezoja, na Irskem živeči kantavtor slovenskih korenin, ki je leta 2016 izdal svoj solo prvenec Where the Light Resides.

k3CPJwPE05o

V Jazz Clubu Ljubljanski grad bo ob 21.00 nastopila skupina Balkan Boys, ki bo predstavila album Welcome to the Gipsyland, na katerem se je posvetila predvsem raziskovanju etno/gipsy glasbe.

fXem-GaWBHo

Sobota, 28. december

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.30 gostovala vodilna skupina sodobnega cirkusa Cirque Éloize s predstavo Hotel, ki cirkuško umetnost spaja z drugimi umetniškimi zvrstmi in tehnologijo. Hotel je zgodba o nekem kraju, prepolnem zgodb, o prostoru, kjer se z ljudmi srečamo praviloma enkrat in nikoli več, pa še to zgolj za hip. Hotelsko osebje, od pikolovskega Majordoma in sobarice Soubrette do junaškega hišnika in njegovega neločljivega psa, je zaupen očividec vseh teh življenjskih zgodb čudaških, samosvojih in vseh po vrsti zanimivih posameznikov: zapuščene neveste iz vrhnjega nadstropja, prismojenega turista, poslovneža v dirki s časom, nemogočih dvojčkov. Izjemni cirkuški artisti te junake upodabljajo z jezikom osupljive akrobatike in pripovedujejo zgodbo o njihovih – naših srečanjih. Umetniški vodja: Jeannot Painchaud, ponovitve: 29. decembra ob 18.00, 30. decembra ob 19.30 in 31. decembra ob 20.00

© Pierre Manning

Nedelja, 29. december

V SNG Drama Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Drama Akustika nastopila skupina Bossa de Novo, ki bo predstavila novi album Twist, kar je tudi naslov skladbe, ki jo je uglasbil Mitja Vrhovnik Smrekar na besedilo slovenskega pesnika in pisatelja Milana Kleča. Nova plošča poleg nekaterih manj znanih brazilskih skladb, prinaša nekaj slovenskih skladb, novih prevodov že znanih francoskih, brazilskih in ameriških pesmi, en primerek bosanske glasbene klasike, nekaj iz fonda francoske in škotske glasbene preteklosti ter nekaj narečnega slovenskega priokusa.

m-dtHmhmnx8