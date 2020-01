Luka Mesec: »Ta koalicija ni imela smisla, ukvarjala se je le s komolčenjem in kadrovanjem«

»Od vsakokratne vlade pričakujemo, da se bo ukvarjala s ključnimi izzivi, pokojnine, 10.000 najemnih stanovanj za mlade, modernizacija železnic. Že pri izvajanju sporazuma z nami se je izkazalo, da je prevladala stara politika, izvedlo se ni ničesar. Žal nam je, da je Šarec šele šele danes to spoznal, razumem njegov odstop. Ta koalicija ni imela smisla, ukvarjala se je le s komolčenjem in kadrovanjem. Mi smo pripravljeni na predčasne volitve in bomo sodelovali z novo vlado, če bo reforme, ki sem jih omenil, podpirala,« je po današnjem odstopu premierja Marjana Šarca dejal koordinator Levice Luka Mesec.

