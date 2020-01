Šarec za svoj odstop krivi Levico

Premier v odstopu Marjan Šarec se je s položaja poslovil z zapisom na Facebooku

Šarčevo današnje "poslovilno" pismo na Facebooku

© Facebook

Predsednik vlade Marjan Šarec je zjutraj na Facebooku objavil zapis, v katerem je javnost obvestil, da njegov odstop ni posledica odstopa finančnega ministra Bertonclja in izpostavil, da se s to vlado ni dalo sodelovati, ker ni imel podpore v parlamentu. "Odtegnila nam jo je Levica, ki je nekajkrat celo glasovala zelo usklajeno z SDS," je dodal.

Njegovo izjavo v celoti objavljamo spodaj.

Dobro jutro. Včeraj sem podpisal odstopno izjavo, ker je v danem trenutku to edina možna rešitev. Vsak dan me zasipate s svojimi vprašanji in problemi, ki jih je treba rešit. S to vlado se tega žal ni dalo storiti. Brez podpore v parlamentu. Odtegnila nam jo je Levica, ki je nekajkrat celo glasovala zelo usklajeno z SDS. S svojeglavim poslancem stranke DeSUS in še drugimi težavami ... Čeprav moji nekdanji partnerji skušajo prikazati moj odstop kot posledico odstopa ministra, je vsakomur jasno, da so vzroki drugje. Pri toliko zamenjanih ministrih pa res to ne more biti glavni problem. Za učinkovito delovanje vlade bi moral narediti temeljito rekonstrukcijo ministrske ekipe. A čemu? Kakšen smisel bi imeli vsi napori? S svojimi 13 poslanci sem naredil, kar sem lahko. Nekateri so jih imeli 5, obnašali so se pa kot da jih imajo 30. Edina poštena opcija je, da gremo na predčasne volitve in da ljudje povedo, kdo ima podporo in kdo ne. Srečno!

