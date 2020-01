Ali poslanec Levice res žali verska čustva?

Majica Bad Religion, ki jo danes v parlamentu nosi Primož Siter, je na Twitterju sprožila polemiko v slogu nedavne božične afere z Jernejem Štromajerjem

Poslanec Primož Siter (zadaj) in njegova vpadljiva majica danes v Državnem zboru

"Prosim @policija_si, da ta tvit obravnavate kot ovadbo zoper poslanca @strankalevica Primoža Siterja, ki v DZ in preko javnega TV prenosa razpihuje sovraštvo in nestrpnost do katoliške vere, s čimer je globoko prizadel moja verska čustva. Zahtevam obvestilo o vaši odločitvi," se glasi zapis na Twitterju enega od uporabnikov, ki je na družabnem omrežju sprožil burno debato. V Državnem zboru namreč trenutno poteka javna seja o seznanitvi odstopa predsednika vlade Marjana Šarca, obenem pa bodo danes poslanke in poslanci glasovali tudi o ukinitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Nekatere uporabnike Twitterja je namreč zmotilo, da je Primož Siter za javni nastop oblekel majico z logotipom Bad Religion, ki ima na prednji strani tudi prečrtan križ. To so primerjali z nedavnim tvitom državnega sekretarja na ministrstvu za izobraževanje Jerneja Štromajerja, ki si je ob božiču privoščil objavo citata iz ameriškega filma Sam doma (Home Alone): »Vesel božič, ve umazane živali.« (Merry Christman, Ya Filthy Animals).

Naj kulturno manj razgledane uporabnike, ki trdijo, da so zaradi Siterjeve majice prizadeta njihova verska čustva, poučimo, da gre zgolj za ime in logotip znane punk rock skupine.

Bad Religion niso neka obskurna glasbena zasedba, saj so po svetu prodali več milijonov albumov in veljajo za eno od najuspešnejših punk rock skupin v zgodovini. Lani so izdali svoj že sedemnajsti studijski album.

Mimogrede, Primož Siter je sicer tudi sam glasbenik, pred kratkim je predstavil nove skladbe.

Primož Siter z majico skupine Bad Religion

V Državnem zboru zaenkrat ne velja kodeks oblačenja, je pa res, da vas v hram demokracije ne bodo spustili v kratkih hlačah ali natikačih.

Pred leti je del javnosti razburil tudi nekdanji direktor urada za verske skupnosti Aleš Gulič, ko je nosil majico motoristične skupnosti Satan's Brothers, ki naj bi prav tako žalila verska čustva.

Nekdanji direktor urada za verske skupnosti Aleš Gulič z majico Satan's Brothers

