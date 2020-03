»Vsi, ki se ne navdušujejo nad protikrščansko agendo, so proglašeni za skrajno desnico«

DVOJNA MERILA

"Nekoč so bili vsi tisti, ki se niso navduševali za komunizem, proglašenih za izdajalce, kolaborante … Zdi se, da v normalni družbi to postaja zaostal, anahronističen in zavržen kriterij delitve in sovraštva. Danes pa so vsi tisti, ki se ne navdušujejo nad multikulturalizmom, globalizmom, LGBT in protikrščansko agendo, proglašeni za ksenofobe, homofobe in skrajno desnico. Upamo, da bo tudi ta zavržen kriterij delitve in sovraštva prej ali slej izpuhtel."

(Janšev zvesti pajdaš France Cukjati je v kolumni na Nova24TV pisal o delitvah in temu, da SDS prinaša "normalno" državo, ob tem pa je pozabil na svoja lastna dvojna merila in sovražni govor proti drugače mislečim, ki ga proizvaja prav spletni portal za katerega piše)

© Borut Krajnc

Preberite tudi:

- Satanizem, komunistično nasilje, evtanazija

- France Cukjati in podobe zla

- Cukjati se je izmuznil

- Cukjati tepe otroke