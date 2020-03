Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

»Eno je, ko razvoj dogodkov opazuješ od daleč, nekaj povsem drugega pa, ko razmere doživiš sam«

Intervju: Tatjana Lejko Zupanc, infektologinja

»Jes!« je vzkliknila, ko se je sredi intervjuja oglasila na telefon in nekaj sekund poslušala sogovornika na drugi strani. »Ne potrebujem maske,« je pojasnila, ko je prekinila zvezo. Test za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, za katerega je preventivno zaprosila zaradi pogostih stikov z ljudmi v teh dneh, je bil negativen.

Dr. Tatjana Lejko Zupanc je predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja in s tem poveljnica na prvi bojni črti spoprijemanja z novim koronavirusom v Sloveniji. Kliniko so v teh dneh preuredili v bolnišnico, namenjeno izključno zdravljenju obolelih s covid-19. Preostalo dejavnost klinike so v omejenem obsegu preselili na Vrazov trg, v stavbo nekdanje Pediatrične klinike, v kateri zadnjih nekaj let deluje negovalna bolnišnica.

Že vnaprej je jasno povedala, da na vprašanja v zvezi z njenim odpoklicem iz sveta Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ga je prejšnji teden izpeljala Janševa vlada, ne namerava odgovarjati. »Ker zdaj res ni čas za to.«

Je trenutni položaj, kar zadeva potek epidemije, v skladu z vašimi pričakovanji?