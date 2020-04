Pia Nikolič | foto: Uroš Abram

Goran Forbici: »Bolj kot Madžarski smo podobni Srbiji«

Oblast pri napovedih o ukinjanju financiranja nevladnih organizacij pozablja, da bo s tem najbolj prizadela tiste, ki s kritiko njihove politike nimajo nič

Goran Forbici je direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS). Na področju nevladnih organizacij deluje že od leta 2002, v CNVOS je prišel pred dvanajstimi leti, njegov direktor pa je že zadnjih osem let. Po izobrazbi je filozof in zgodovinar. V preteklosti je predsedoval tudi Evropski mreži nacionalnih krovnih nevladnih organizacij. Redno sodeluje z OECD, Svetom Evrope in medvladnimi organizacijami na Zahodnem Balkanu. Na Upravni akademiji ministrstva za javno upravo predava o sodelovanju javnosti pri sprejemanju zakonodaje.

Kako obširen spekter zajemajo nevladne organizacije (NVO) v Sloveniji?