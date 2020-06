Vrhovno sodišče razveljavilo zakon proti pravici do splava

Predsednik vrhovnega sodišča ZDA John Roberts je skupaj z liberalno manjšino sodišča razveljavil sporni zakon Louisiane o omejitvi pravice do splava

Predsednik vrhovnega sodišča ZDA John Roberts je skupaj z liberalno manjšino sodišča razveljavil sporni zakon Louisiane o omejitvi pravice do splava, s katerim bi zaprli skoraj vse klinike za splave v državi. Sodišče je že leta 2016 razveljavilo skoraj identičen zakon v Teksasu. Konservativni kongresniki obeh držav so potrdili zakon, ki določa, da lahko splave opravijo le zdravniki, ki imajo dovoljenje za opravljanje posegov v rednih bolnišnicah.

Predlagatelji zakonov v Teksasu in Louisiani so sicer trdili, da gre za zdravje žensk, ki se odločijo za splav. Skozi leta boja proti pravici do splava so pokazali, da jim je pomembno življenje zarodka, ne pa fizično in psihično stanje žensk, ki zanosijo.

Sodnik Stephen Breyer je v mnenju liberalne manjšine zapisal, da je zakon Louisiane glede na ustavnost pravice do splava nedvomno neustaven. "Dokazi potrjujejo dejstvo, da nekatere bolnišnice zavračajo zdravnike zaradi tega, ker opravljajo splave," je zapisal Breyer.

Gre še za eno od tesnih odločite, pri katerih se sicer konservativni predsednik vrhovnega sodišča John Roberts postavi na stran liberalne manjšine vrhovnega sodišča. Roberts doslej glede splava še ni prestopil na liberalno stran.

Roberts, ki ga je imenoval nekdanji predsednik George Bush mlajši, je veliko razočaranje za konservativne Američane, ki jih je med drugim razjezil tudi s tem, da je prispeval odločilni glas za ohranitev zdravstvene reforme predsednika Baracka Obame.

Roberts je v svojem ločenem mnenju glede odločitve, pri kateri je soglašal z mnenjem liberalne četverice o neustavnosti zakona Louisiane, zapisal, da je odločanje večine sodišča v primeru Louisiane vodila odločitev v primeru Teksasa.

Roberts je takrat sicer glasoval z manjšino za ohranitev teksaškega zakona. Vendar pa je bil jeziček na tehtnici med konservativci in liberalci na sodišču Anthony Kennedy, ki se je upokojil leta 2018. Kot kaže, je to vlogo sedaj prevzel Roberts.

Konservativni temnopolti sodnik Clarence Thomas je v mnenju manjšine zapisal, da je večina sedaj spet nadaljevala s sodno prakso na majavih temeljih, ko je razveljavila povsem legitimen zakon zvezne države.

Ta zakon je padel na sodišču prve stopnje, kjer je sodnik menil, da se z njim ženskam jemljejo zdravstvene ugodnosti, saj bo za na voljo le ena klinika za opravljanje splava v celotni državi Louisiani.

