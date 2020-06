Izraelski načrti za priključitev delov Zahodnega brega nezakoniti

Izrael naj bi v sredo sprejel prve korake v smeri uresničitve ameriškega predloga mirovnega načrta za Bližnji vzhod

Visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet je sporočila, da so izraelski načrti za priključitev delov zasedenega Zahodnega brega nedvomno nezakoniti in dodala, da bi imelo to pogubne posledice. "Priključitev je nezakonita. Naj bo 30 odstotkov ali pet odstotkov," je poudarila.

Izrael naj bi v sredo sprejel prve korake v smeri uresničitve ameriškega predloga mirovnega načrta za Bližnji vzhod. Ob tem se iz mednarodne skupnosti krepijo obsodbe in pozivi Izraelu, naj ne uresniči teh načrtov.

Predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki so ga Palestinci takoj zavrnili, tlakuje pot Izraelu za priključitev delov Zahodnega brega, vključno z judovskimi naselbinami, ki jih ima pretežni del mednarodne skupnosti za nezakonite.

Bacheletova je Izrael pozvala, naj ubere drugačno pot, saj da bi pretresi zaradi priključitve trajali desetletja.

"Natančnih posledic priključitve ni možno predvideti," je dejala komisarka. "Bodo pa verjetno pogubne za Palestince, Izrael in širšo regijo," je opozorila.

V sporočilu za javnost je poudarila, da poskus priključitve kateregakoli dela zasedenega palestinskega ozemlja ne bi le resno škodil prizadevanjem za dosego trajnega miru v regiji, temveč bi verjetno utrdil, podaljšal in stopnjeval resne kršitve človekovih pravic, ki so zaznamovale ta dolgoletni konflikt.

