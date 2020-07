Staš Zgonik | foto: Borut Krajnc

»Nevladne organizacije so tiste, ki se lahko postavijo proti močnim ekonomskim interesom«

Pogovor o uspešni pobudi za ustavno presojo zakonodaje, ki razgrajuje varovanje okolja, zaščiti okolja s pravnimi sredstvi in obetih za tožbe v zvezi s podnebnimi spremembami

Ustavno sodišče je na začetku meseca sprejelo pobudo treh nevladnih organizacij za presojo ustavnosti sprememb zakonodaje, ki zaostrujejo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj za objekte s pomembnimi vplivi na okolje. Hkrati je sodišče do končne odločitve zadržalo izvajanje spornih členov. Gre za določila, ki so bila na predlog okoljskega ministrstva sprejeta po hitrem postopku z drugim svežnjem protikoronske zakonodaje, njihov namen pa naj bi bil pospešiti izvajanje državnih infrastrukturnih projektov.

Besedilo pobude za ustavno presojo so pripravili v Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC, katerega poslanstvo je med drugim krepiti vpliv nevladnih organizacij pri varstvu okolja in urejanju prostora. Praviloma se ne spušča v tožbe v zvezi s konkretnimi posegi v okolje – nevladne organizacije, ki se odločajo za takšne tožbe, imajo za to svoje odvetnike – vključi pa se vedno, ko je ogrožen pravni sistem varovanja okolja. In v tem primeru se je, kot pravi glavna avtorica besedila pobude Senka Šifkovič Vrbica, zgodilo točno to.

Kaj ste si mislili, ko ste prvič prebrali sporne zakonske člene?