Socialni zavodi izstopajo iz vladne delovne skupine za covid-19

Upravni odbor skupnosti socialnih zavodov je sklenil, da bo skupnost s 1. avgustom izstopila iz delovne skupine za covid-19. Skupnost namreč že ves čas opozarja, da ni ustrezne strategije za domove starejših.

Denis Sahernik, upravni odbor skupnosti socialnih zavodov

© RTV SLO

Upravni odbor skupnosti socialnih zavodov je včeraj sklenil, da bo skupnost s 1. avgustom izstopila iz delovne skupine za covid-19, je v Odmevih na TV Slovenija povedal v. d. sekretarja skupnosti Denis Sahernik. Skupnost namreč že ves čas opozarja, da ni ustrezne strategije za domove starejših. Na ministrstvu za delo še vedno upajo na sodelovanje.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije naj bi se tako v skladu s sklepom upravnega odbora z avgustom umaknila iz delovne skupine, saj niso bili upoštevani njihovi predlogi, je povedal Sahernik. Domovi v primeru pojava okužbe z novim koronavirusom po njegovem opozorilu strokovno pomoč potrebujejo takoj, in ne čez teden dni.

"Ne razumemo izjave ministra za zdravje, da po eni strani izjavlja, da tretjina domov nima teh pogojev, po drugi strani pa vztraja, da so okuženi v teh domovih. Ker domovi nimajo ne kadrovskih ne tehničnih in tudi ne prostorskih zmožnosti, da bi ta ukrep izvajali. In ta ukrep, izolacija in osamitev, se izvaja ravno z namenom, da ščiti zdravje zdravih stanovalcev, s tem, da se osami okužene stanovalce. Potrebujemo neke zunanje covid-enote, kamor bodo nameščeni vsi oboleli stanovalci. Lahko za vsako regijo ustanovimo svojo zunanjo enoto. Ministrstvo tudi ima to možnost, bila je sprejeta odredba o možnosti nekih namestitvenih enot. Treba je sestaviti ekipo zdravstvenih strokovnjakov, ki bodo priskočili na pomoč takrat, ko bo dom potreboval to pomoč. In tudi gre sklep v tej smeri, da bomo izstopili iz delovne skupine, ki pripravlja ta algoritem, če ne bodo te naše glavne zahteve upoštevane."



Denis Sahernik, upravni odbor skupnosti socialnih zavodov

V skupnosti vztrajajo, da je ob pojavu okužb z novim koronavirusom obolele treba nemudoma osamiti zunaj doma, saj da lahko le tako učinkovito zajezijo nadaljnje širjenje okužb.

Medtem so sicer v univerzitetnih kliničnih centrih Ljubljana in Maribor ter v bolnišnicah Novo mesto in Nova Gorica vzpostavili oddelke, kamor bodo iz socialno-varstvenih zavodov začasno nameščali oskrbovance, okužene z novim koronavirusom, ki pa niso zboleli za covidom-19.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Jerneja Farkaš Lainščak je včeraj za Odmeve ponovila, da gre za začasno namestitev prvih okuženih, da se v zavodih ustrezno organizirajo, in zagotovijo izolacijo za okužene stanovalce.

Državni sekretar na ministrstvu za delo Cveto Uršič je glede tega povedal, da zaupajo zdravstveni stroki. Da je to dobra rešitev, pa sta po njegovih besedah pokazala tudi primera ukrepanja ob okužbah v domovih starejših v Vipavi in Hrastniku.

Naslednji sestanek delovne skupine pri ministrstvu za delo je predviden sredi tedna, je napovedal Uršič. Na obeh ministrstvih verjamejo, da bo skupnost sodelovala, "saj gre za skupen interes".

PREBERITE TUDI: