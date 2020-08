Pia Nikolič | foto: Uroš Abram

»Vemo, kakšna družba si želimo biti?«

Vse se začne z vključenostjo javnosti v procese odločanja o porabi denarja. In morda se nam je zdelo, da se že malo premikamo v pravo smer, a epidemija je vse spet speljala v stare tirnice.

Mag. Ajda Pistotnik, politologinja, se ukvarja z družbenim vidikom financ in ekonomijo dolga. Že odkar je bivala v Københavnu, jo zanimajo vprašanja, ki onemogočajo ali pa pospešujejo družbeno blaginjo – ideje, prakse in strategije platforme Odrasti. Odrast je sicer gibanje, ki opominja, da je neskončna rast na končnem planetu nemogoča in da je treba morebitni odgovor iskati onkraj kapitalizma. Beseda »décroissance« (od-rast) se je v francoščini prvič pojavila že leta 1973 pri Andréju Gorzu, enem od začetnikov politične ekologije. Tako se je tudi začel razvoj tega diskurza. Koncept se je iz Francije razširil v Španijo, Italijo, Švico, pred izbruhom korone pa je postajal vse bolj javno prepoznaven. Koronavirus je seveda svet obrnil na glavo.

Kot neodvisna strokovnjakinja za proračun ste sodelovali pri raziskavi o načinu oblikovanja proračunskih dokumentov, ki se je hkrati izvajala v 117 državah. Ena od ugotovitev je bila, da Slovenija na področju sodelovanja javnosti pri oblikovanju in nadzoru proračuna izjemno zaostaja.