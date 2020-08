Erik Valenčič | foto: Borut Krajnc

»Imate svobodo, naredimo kaj! Kaj sploh čakate? Samo ljudje lahko zagotovimo spremembe na bolje. Mi v Iranu vidimo vašo svobodo, mi, ki smo bili mučeni, zaprti in pobiti, ampak se vsemu trpljenju navkljub nismo nikoli vdali. Nikoli. Tudi vi se ne smete.«

Šiva Nazar Ahari, iranska novinarka in humanitarna aktivistka

Večkrat je bila aretirana in štirikrat je prestajala zaporno kazen. V Iranu to pomeni biti izpostavljen psihičnemu in fizičnemu mučenju. Nazadnje je bila septembra 2010 obsojena na 74 udarcev z bičem in šestletno zaporno kazen, ki je bila po pritožbi zmanjšana na štiriletno. V zloglasnem teheranskem zaporu Evin je potem preživela eno leto in bila leta 2013 izpuščena. Njeni zločini? Precej hudi: vodenje vojne proti bogu, širjenje propagande proti ureditvi in konspirativno načrtovanje zločinskega napada na nacionalno varnost. V bistvu je imela srečo, da je niso usmrtili. K temu so bržkone pripomogla mednarodna prizadevanja in podpora, ki so ji jo izrekle številne novinarske, pisateljske in človekoljubne organizacije, med njimi Novinarji brez meja, PEN International, Amnesty International, Human Rights Watch, American Islamic Congress in druge.

Ime ji je Šiva Nazar Ahari. V Iranu je bila humanitarna aktivistka in novinarka, ki se je ukvarjala z žgočimi družbenimi temami, kot so ženske pravice, izkoriščanje otrok za delo in ravnanje s političnimi zaporniki. Ustanovila je Odbor poročevalcev o človekovih pravicah. Sodelovanje s tem odborom v Iranu od leta 2009 obravnavajo kot zločin. Pred dvema letoma se je Šiva Nazar Ahari nastanila v Ljubljani – je rezidentka mednarodne mreže mest in regij, ki dajejo zatočišče preganjanim pisateljem in umetnikom – ICORN. Toda bolj kot preganjana aktivistka in žrtev represije je borka. Njeno življenje in delo sta lahko v navdih vsem, ki jim je mar za človekove pravice in dostojanstvo tukaj in povsod po svetu.

Kot kaže, se še lep čas ne boste mogli vrniti v domovino. Slišim, da režim spet začenja pregon zoper vas. Za kaj točno gre?