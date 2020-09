Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

Kavč epidemija

Dva meseca brez možnosti športne vadbe sta močno načela telesno pripravljenost otrok

Gregor Starc, vodja programa SLOfit

Ko se je maja po dveh mesecih končala zaustavitev javnega življenja zaradi epidemije in so se spet odprle tudi šole, so na nekaj več kot sto šolah še pred začetkom poletnih počitnic izvedli testiranje telesnih sposobnosti otrok za tako imenovani športnovzgojni karton v okviru programa SLOfit. Rezultati, ki so jih predstavili v teh dneh, so po besedah vodje programa SLOfit dr. Gregorja Starca s Fakultete za šport alarmantni. Ustavitev vseh šolskih in obšolskih športnih dejavnosti je povzročila drastičen upad gibalnih sposobnosti otrok.

Govorite o nepojmljivem upadu gibalnih sposobnosti zaradi epidemije. Katere so tiste številke, ki najbolj bodejo v oči?