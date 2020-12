»Avstrija rešuje podjetja, ne da bi se spraševala, koliko bo to stalo«

Marian Wakounig, regionalni direktor za davke in carine na avstrijskem zveznem ministrstvu za finance

Avstrija je doslej za pomoč gospodarstvu namenila že 27 milijard evrov. Samo za sofinanciranje fiksnih stroškov podjetjem je izplačala 500 milijonov evrov, za nadomestila izpada prometa je dala 900 milijonov ter izdala za 8,8 milijarde evrov subvencij čakanja na delo, pojasnjuje regionalni direktor za davke za Spodnjo Avstrijo Marian Wakounig, ki kot strokovni svetovalec Slovenske gospodarske zveze v Celovcu pri spoprijemanju s korono pomaga tudi slovenskim podjetjem, ki delujejo v Avstriji.

Protikoronski svežnji slovenske vlade povzročajo sive lase marsikateremu malemu podjetniku in njegovemu računovodji, medtem pa se sosednja Avstrija z ekonomskimi posledicami epidemije spoprijema precej bolj sistematično. Postopki za uveljavljanje pomoči so preprosti, prijave potekajo prek spleta, nakazila so ažurna – predvsem pa zadostna in nediskriminatorna. Eden od ključnih ljudi pri snovanju in uveljavljanju teh ukrepov je koroški Slovenec Marian Wakounig, regionalni direktor za davke in carine za Spodnjo Avstrijo in Gradiščansko, ki deluje v okviru zveznega ministrstva za finance.

Katere so ključne oblike državne pomoči, ki so sedaj na voljo avstrijskim podjetjem in samozaposlenim?